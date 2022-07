Menstimulasi Kemampuan Motorik Anak lewat Permainan Edukatif

(ELG)

Kidzooona kembali membuka gerai indoor playground atau tempat bermain anak-anak terbaru mereka di Grand Indonesia, Jakarta. Keberadaan cabang ke-30 ini terasa istimewa karena memiliki wahana spesial.Melalui gerai barunya, kidzooona coba memberikan wadah dan pengalaman baru kepada anak-anak untuk terus berkembang . Apalagi gerai ini termasuk terbesar yang pernah mereka miliki."kidzooona Grand Indonesia ini sangat istimewa karena merupakan kidzooona terbesar di Indonesia sejauh ini dengan konsep yang paling baru, yaitu memiliki wahana Water Zone dan Net Park, di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak dapat ditemukan di kidzooona lain," kata Bunga Istiqomah selaku Sales Marketing and Service Operation Division Head PT AEON Fantasy Indonesia."Selain permainan Water Zone, terdapat Toys Master Corner yang bertujuan untuk melatih dan menstimulasi kemampuan motorik anak ditemani oleh staff Toys Master dari kidzooona," lanjut Bunga.Dalam gerai barunya, Kidzooona ingin memberikan pelayanan dan inovasi permainan anak yang menarik dan edukatif. Tidak hanya hadir sebagai tempat bermain anak, namun juga bisa menjadi tempat belajar dan tempat yang cocok untuk mengadakan kegiatan seperti playdate dan birthday party."Untuk harga tiket masuknya juga terdapat berbagai pilihan mulai dari Rp80,000 pengunjung dapat menikmati seluruh permainan dan fasilitas yang ada di kidzooona Grand Indonesia," katanya.Selain menghadirkan permainan baru, kidzooona Grand Indonesia memberikan deretan promo menarik seperti Share Your Story yang merupakan promo share postingan berhadiah voucher bermain dan Spin the Wheel.