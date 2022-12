Mengintip Pola Hidup Zero Waste, untuk Lingkungan dan Diri Sendiri

(SUR)

Jakarta: Pola hidup zero waste bisa menjadi pilihan agar bisa membuat bumi menjadi jauh lebih bersih dan indah. Pola hidup zero waste sendiri diterapkan sejumlah masyarakat Indonesia, seperti yang dilakukan Andhini Miranda."Saya menjalani pola hidup zero waste tidak hanya karena lingkungan, tetapi juga untuk diri saya sendiri," ungkap Andhini dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis, 22 Desember 2022.Andhini menjelaskan dirinya sudah menjalani pola hidup zero waste sejak 2012. Tepat saat sedang tujuh bulan mengandung dan melihat artikel sampah popok sekali pakai.Dari hal itu, ia menyadari bahwa sampah popok sekali pakai terbuat dari plastik yang tidak bisa terurai. Dia memutuskan menggunakan popok kain untuk anaknya karena lebih ramah lingkungan."Pertama kali yang kami lakukan adalah kita memutuskan melakukan hal yang paling mudah, awalnya kita mendapati artikel popok sekali pakai sehingga kami akhirnya mencari tahu popok ramah lingkungan dan ternyata ada popok kain," ujar Andhini.Sejak saat itu, Andhini mengaku sudah mulai melakukan pola zero waste bukan hanya dengan memanfaatkan popok kain, ia juga selalu membawa peralatan makan ataupun minum sendiri serta membuat pupuk dan pembersih rumah tangga.