Augmented Reality Puzzle, Pengalaman Baru Bermain Puzzle

Sasa in Wonderland (Foto: Sasa)

Jakarta: Apa jadinya jika permainan tradisional seperti puzzle digabungkan dengan teknologi Augmented Reality? Perpaduan itu bisa kamu dapatkan melalui kolaborasi Sasa dengan Rekat-rekat Puzzle dan Gambir Studio, yang meluncurkan Augmented Reality Puzzle.



Kolaborasi ini juga menggandeng tiga ilustrator lokal ternama yakni, Alfeus Christie (Harousel Studio), Hana Augustine (Hanaqnoi), dan Arief Putra.



Kampanye ini merupakan bentuk kolaborasi antar perusahaan maupun individu asli Indonesia, yang ditujukan untuk memberikan inovasi baru yang bernilai kepada masyarakat, serta mendukung kreativitas anak bangsa yang dipadukan dengan teknologi.



"Lewat kolaborasi ini Sasa ingin berbagi kebahagiaan kepada semua kalangan lewat permainan puzzle interaktif yang didukung teknologi augmented reality, sehingga dapat memberikan pengalaman baru bagi konsumen yang memainkan," ujar Nanda Rahmanu, selaku Head of Digital Marketing PT Sasa Inti.



"Di samping itu, kolaborasi ini juga mengedepankan seniman dan kreator game lokal dalam pembuatannya. Semoga kolaborasi ini mendorong kreativitias para talenta muda Indonesia untuk berkarya kedepannya," sambungnya.



Petualangan SASA in Wonderland Augmented Reality Puzzle, akan dibagi menjadi tiga seri, di mana masing-masing seri akan memperlihatkan karya ilustrasi terbaik dengan gaya dan karakter visual dari masing-masing ilustrator.



Seperti karya dari Hana Augustine atau yang lebih dikenal sebagai Hanaqnoi, ilustrator lokal yang sudah menerbitkan beberapa buku dan membuat desain karakter untuk beberapa games dan animasi. Lalu di seri kedua kamu akan dimanjakan oleh ilustrasi karya Arief Putra, yang sudah mendunia lewat karyanya yang khas.



Adapun Alfeus Christie yang juga dikenal sebagai Harousel akan memberikan warna lain untuk petualangan ini, dengan karya yang kental akan nuansa Anime dan Manga khas Jepang.



Pada setiap serinya puzzle ini akan menceritakan kisah petualangan Satria dan Sabrina mengarungi dunia penuh keajaiban, di mana mereka akan memulai perjalanan rasa penuh makna, yang dihidupkan dalam teknologi augmented reality lewat aplikasi Sasa in Wonderland.



Selain itu pengguna juga bisa mengakses Sasa Magical Secret Recipe dan juga bisa langsung membeli produk-produk Sasa yang diinginkan. Aplikasi Sasa in Wonderland ini sudah bisa diunduh di Apple Store dan Google Playstore.



"SASA in Wonderland Augmented Reality Puzzle ini merupakan kampanye kolaborasi anak bangsa, yang kita bisa lihat dan buktikan bahwa kreasi lokal juga bisa berkembang dan sudah terbukti karyanya, besar harapan kami kedepannya kampanye ini dapat menginspirasi para creator lokal untuk bisa berkarya dan jadi alternatif, hiburan bagi keluarga terutama di masa

pandemi seperti sekarang," terang Nanda.

(FIR)