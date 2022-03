4 Tips Meningkatkan Bonding antar Anggota Keluarga

1. Ciptakan momen rutin bersama

2. Rileks

3. Lakukan aktivitas menyenanngkan

4. Sentuhan

(FIR)

Memiliki ikatan atau bonding dengan anggota keluarga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Selama masa pandemi, di mana anggota keluarga lebih banyak berada di rumah bisa menjadi cara untuk mulai mempererat bonding antar anggota keluarga “Dari beberapa keluarga yang datang ke saya, memang sejak tahun lalu sampai sekarang banyak yang kayanya menarik diri atau asik sendiri bermain gadget di kamar. Ini tentunya berbahaya,” ujar Vera Itabiliana, Psikolog Keluarga, dalam Launch Event OUR in One, pada Rabu, 2 Maret 2022.Menurut Vera, kebersamaan dan kedekatan keluarga tetap harus menjadi sesuatu yang diutamakan dan diperjuangkan. Jangan mau dikalahkan oleh tekanan-tekanan yang berasal dari luar.Untuk itu, Vera memberikan tips yang bisa diilakukan, di antaranya:“Ciptakan momen rutin bersama anggota keluarga. Apapun itu kegiatannya. Cari waktu di mana semua anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Misalnya saat makan bersama, atau bersama sebelum tidur. Bisa juga dengan check up time, mengecek apakah anggota keluarga ada yang terluka tidak,” saran Vera.Semua hal tersebut menurut Vera harus dilakukan secara konsisten. Bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari keluarga masing-masing. Selain itu bisa juga disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jangan sampai membuat stres dan dibawa santai saja.“Ketiika sedang berada dalam momen bersama keluarga, usahakan untuk tetap rileks. Tidak usah kepikiran hal-hal lain, misalnya masalah pekerjaan. Jadi orang tua dan anggota keluarga lainnya harus merasa rileks dan fokus serta mindful terhadap kebersamaan keluarga ini,” ungkap Vera.“Banyak orang tua yang terjebak bahwa melakukan aktivitas yang menyenangkan itu berarti harus selalu mengajak ngobrol padahal orangnya tidak seperti itu. Jadinya malah kaku ketika harus ngobrol. Atau orang tua jadi malah nanya melulu padahal anak tidak suka,” kata Vera.Sebagai gantinya, Vera mengatakan bahwa anggota keluarga bisa melakukan aktvitias apapun. Misalnya bermain atau saling pijat kecil itu juga bisa dilakukan."Jadi tidak harus saling mengobrol karena kalau dipaksakan nantinya jadi tidak fun,” tuturnya.Menurut Vera, agar tercipta bonding antara anggota keluarga, satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah dengan melakukan sentuhan. Dengan adanya sentuhan maka bisa akan ada kedekatan."Misalnya orang tua membacakan dongeng sambil mengelus anak. Kalau sama pasangan, bisa sambil pegangan tangan. Pokoknya harus ada sentuhan tangan,” tutup Vera.