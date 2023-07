Ajarkan Anak untuk Aktif Harus Berawal dari Keluarga

(FIR)

: Pada zaman gadget di mana-mana, tentu kita inginkan anak bergerak aktif. Ternyata, hal ini harus berawal dari adanya peran keluarga yang tentunya aktif juga, lho.Keluarga memiliki peran sentral untuk pembentukan kebiasaan, gaya hidup, dan kondisi kesehatan masing-masing anggotanya. Salah satu ciri keluarga sehat adalah adanya hubungan yang baik seperti memiliki aktivitas bersama yang menyenangkan, serta bugar secara fisik.Namun, tantangan keluarga saat ini ada pada gaya hidup sedentari dan lingkungan yang kurang mendukung aktivitas keluarga. Gaya hidup tersebut seperti kurangnya ruang terbuka, maupun kondisi tempat tinggal yang kurang aman.Betadine ungkap sebuah data, bahwa pada 2022, 1 dari 3 anak usia 0-6 tahun sudah mulai menggunakan gadget. Aktivitas tersebut memicu ketergantungan terhadap gadget yang membuat anak memiliki hubungan kurang baik dengan anggota keluarga.Tidak hanya itu, hal ini menimbulkan gaya hidup sedentari yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Tentunya ini tidak baik untuk anak dan akan terus berlanjut jika tak mengajak anak bergerak aktif."Keluarga merupakan lingkungan paparan pertama dan tersering bagi anak-anak. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang pertama kali juga dimulai dari sini," kata dr. Gia dalam acara Press Conference Betadine The Unstopable Family, Selasa, 11 Juli 2023.Kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antar orang tua maupun dengan anak sangat memengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua yang menjadi penanggungjawab untuk menyediakan lingkungan aman dan nyaman untuk gerak aktif.Berdasarkan riset kesehatan dasar dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, menemukan bahwa 44,7% kecelakaan terjadi di rumah dan 31,4% kecelakaan terjadi di jalan. Maka dari itu, perlunya lingkungan aman dan nyaman untuk anak."Salah satu aktivitas mudah yang dapat dilakukan bersama adalah bermain bersama. Tentu saja ketika bermain, orang tua wajib memastikan lingkungan maupun peralatan yang digunakan untuk bermain tetap aman," lanjut dr. Gia.Selain menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak, orang tua juga harus menjaga kesehatannya juga. Selain itu, juga senantiasa memperhatikan personal hygiene."Betadine kembali ingin menginspirasi keluarga Indonesia untuk melakukan aktivitas bersama anggota keluarganya agar lebih aktif dan menjadi keluarga yang aktif atau The Unstoppable Family," pungkas Head of Marketing PT Mundipharma Healthcare Indonesia, Anastasia Damayanti.Salah satu ide unik yang bisa dilakukan bersama keluarga dalah memainkan permainan tradisional dengan The Unstoppable Tape. Selain mengenal permainan tradisional, juga mengajarkan anak untuk bergerak aktif tanpa sadar.