Bolehkah Bumil Mengonsumsi Keju?

Jakarta: Pada saat memasuki masa kehamilan, tentunya ada beberapa aturan mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil (Bumil). Mengonsumsi makanan mentah serta makanan yang mengandung merkuri tinggi merupakan contohnya.



Akan tetapi, masih banyak yang belum mengetahui bahwa bumil sebaiknya menghindari beberapa jenis keju tertentu. Menurut The New York Times, semakin lembut jenis keju maka semakin berisiko untuk bumil serta bayinya.



Dan menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), panduannya pun mengatkan hal yang sama. CDC menekankan bahwa keju yang bertekstur lembut (soft cheese) dibuat dengan susu yang tidak dipasteurisasi, hampir 160 kali lebih mungkin menyebabkan infeksi listeria, dibandingkan dengan keju lunak yang dibuat dengan susu pasteurisasi. Beberapa jenis keju yang memiliki tekstur lembut di antaranya adalah keju feta, blue cheese, ricotta, dan Camembert.



Akan tetapi, bukan berarti bumil tidak boleh mengonsumsi keju sama sekali. Menurut René Ficek, ahli diet dan ahli nutrisi utama di Seattle Sutton's Healthy Eating, Kalsium, fosfor, dan magnesium adalah nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang si kecil.



“Keju dan produk susu lainnya penuh dengan nutrisi ini. Penting untuk mendapatkan setidaknya tiga porsi per hari untuk memastikan jumlah yang cukup yang dibutuhkan ibu dan bayi. Dan pada umumnya, bumil masih bisa mengonsumsi keju selama keju tersebut memiliki tekstur yang lebih keras (hard cheese),” kata Ficek.



“Selama kamu menggantinya dari keju mozzarella yang memiliki kadar kelembapan tinggi menjadi keju jenis lain seperti keju cheddar atau Monterey Jack, maka risiko berbahaya tersebut bisa menurun,” kata Dr Dennis D'Amico, Ph.D., seorang profesor mikrobiologi makanan di University of Connecticut.



Keju cheddar juga bisa menjadi pilihan bagi para bumil dan mengonsumsinya bersama sandwich kesukaan. Keju-keju tersebut cenderung aman untuk dikonsumsi oleh para wanita yang sedang hamil.

