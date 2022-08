Catat! 5 Poin Penting agar Anak Siap dan Senang Belajar

1. Pendekatan universal design for learning (UDL)

(Menurut Damar, cycle of wonder adalah siklus yang mendorong kecintaan belajar pada anak. Foto: Dok. Yuni)

Keberhasilan anak di masa depan tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua dalam setiap fase tumbuh kembangnya, termasuk dalam mempersiapkan pendidikan mereka sebagai bekal di masa depan.Menurut Damar Wijayanti, selaku Montessori & Certified Positive Discipline Parents Educator dan Co-Founder Good Enough Parents, ada berbagai faktor penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan orang tua sebelum akhirnya memilih dan mempersiapkan pendidikan untuk sang buah hati."Mulai dari kesiapan mental, fisik, dan kemampuan kognitif untuk pengetahuan umum dan juga finansial. Namun, tidak hanya itu, orang tua juga harus bisa melihat dan mengutamakan faktor kebahagiaan dari sang buah hati. Pasalnya, anak yang bahagia dipercaya mampu membantunya untuk lebih optimal dan bertanggung jawab terhadap kesuksesannya di masa depan," tutur Damar dalam acara konferensi pers 'Lazada Mother & Baby Festival', Senin (22/8).Selain itu, anak yang bahagia tentu akan menyukai segala kegiatan yang membuatnya senang, termasuk dalam belajar. Nah, untuk membuat anak siap dan senang dengan belajar baik di sekolah ataupun di rumah, Damar menyebutkan lima poin penting yang perlu diperhatikan, di antaranya:Untuk menjadikan anak sebagai pembelajar yang bahagia, orang tua bisa menggunakan pendekatan UDL. Pertama adalah berikan variasi pada apa yang dipelajari. Kenalkan anak pada berbagai hal positif untuk menemukan minatnya. Kedua, variasi dalam mempelajarinya dengan mencari beragam cara belajar. Misalnya, belajar lewat artikel, tayangan, dan lain sebagainya. Ketiga, variasi alasan mengapa mempelajarinya."Setiap anak harus punya alasan pribadi mengapa dia harus belajar sesuatu. Alasan itu harus dari dalam dirinya sendiri bukan karena orang tua agar anak punya dorongan sendiri untuk belajar tanpa ada paksaan," ujar Damar.Sebelum masuk sekolah, orang tua perlu menstimulasi beberapa kemampuan anak agar ia mudah saat beradaptasi di luar lingkungannya. Adapun kemampuan yang dimaksud seperti sensorik, motorik, kemandirian, pra membaca, pra menulis, dan pra berhitung.Selain mengasah kemampuan, orang tua juga wajib memastikan kesiapan sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik. Mulai dari kesiapan fisik, motorik, kemandirian, kognitif dan pengetahuan, sosio emosional, dan kemampuan komunikasi yang baik.Damar menegaskan agar orang tua mempertimbangkan beberapa komponen yang disesuaikan dengan kebutuhan anak sebelum memilih sekolah. Mulai dari kualitas dan kuantitas pengajar, kurikulum, bahasa yang diajarkan, lokasi dan budget yang sesuai, fasilitas dan peraturan sekolah yang jelas, serta kenyamanan anak saat belajar.Cycle of wonder merupakan poin yang tak bisa dilewatkan karena ini adalah siklus yang mendorong kecintaan belajar pada anak. Dimulai dari rasa ingin tahu, eksplorasi, penemuan, praktik, dan penguasaan. Jika anak sudah menjalani siklus ini secara konsisten, seiring waktu ia akan senang dengan belajar.