Desain Biofilik, Dekatkan Rumah Kamu pada Alam

(Kecerdikan desain dari Waterfall by Crown Group menggabungkan penghijauan dan cahaya alami di lingkungan perkotaan, dengan taman yang rimbun dan koridor yang terbuka. Foto: Dok. Crown Group)

(Waterfall by Crown Group yang menggabungkan fitur desain biofilik yaitu mendekatkan hunian dengan alam. Foto: Dok. Crown Group)

(TIN)

Desain atau kerangka bentuk rancangan rumah memang idealnya dapat memberikan kesan yang menenangkan. Dari berbagai konsep rumah terdapat konsep desain Biofilik.Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Trisaksi, biofilik merupakan konsep yang membina hubungan positif antara manusia dan alam dengan arsitektur. Artinya rumah yang kamu miliki dikelilingi dengan penyatuan alam misalnya dekat dengan tanaman yang dapat memberikan ketenangan.Desain biophilik memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu ruang yang dapat berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan hidup manusia secara fisik dan mental.Dan salah satu yang merealisasikan hal ini adalah Crown Group, perusahaan properti Australia yang mengkhususkan diri dalam pengembangan properti, investasi properti, dan apartemen berlayanan, menawarkan hunian yang terintegrasi dengan alam melalui proyeknya yang berbasis di Sydney - Waterfall by Crown Group yang menggabungkan fitur desain biofilik yang menenangkan.“Kami memperkenalkan era baru kehidupan perkotaan yang mewah dengan proyek-proyek yang menciptakan komunitas dan menghubungkan orang-orang dengan lingkungan alam, yang dapat mengarah pada kehidupan yang lebih berfokus pada kesehatan,” kata Iwan Sunito, CEO dan salah satu pendiri Crown Group yang berasal dari Surabaya ini.“Dan pendekatan baru ini dapat diterapkan dengan sempurna di negara-negara tropis seperti Indonesia atau kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya atau Bandung di mana aliran udara dan penghijauan di dalam kompleks apartemen dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan jendela yang lebih besar untuk memungkinkan cahaya alami masuk ke interior untuk meminimalkan konsumsi listrik,” papar Iwan lagi.“Waterfall by Crown Group adalah contoh sempurna dari proyek hunian yang memenuhi kebutuhan ini," tambahnya lagi.Lebih jauh ia mengatakan terdapat banyak ruang luar ruangan bagi para penghuni untuk bersantai termasuk taman tropis seluas 2.600 meter persegi dan taman ramah hewan peliharaan seluas 3.600 meter persegi yang terletak sangat dekat dekat hunian."Dinding hijau vertikal memamerkan 5000 tanaman di sekitar bioskop terbuka di puncak gedung yang spektakuler bagi penghuni yang ingin menikmati malam menonton film,” tukas Iwan.Waterfall by Crown Group, proyek perumahan senilai Rp4 triliun yang dibuka pada tahun 2020, terdiri dari 331 unit apartemen mewah merupakan salah satu desain paling inovatif di Australia dalam hal penghijauan dalam kehidupan perkotaan.Di jantung pengembangan, yang dirancang oleh Adam Haddow, arsitek pemenang penghargaan SJB, adalah air terjun buatan manusia tertinggi di Australia di tengah taman yang menetapkan tolok ukur baru untuk desain biofilik.Dengan ketinggian 22 meter atau tujuh lantai, air terjun ini adalah yang pertama dari jenisnya untuk proyek hunian di Australia dan menambahkan rasa ketenangan yang indah ke pekarangan.Fitur Air terjunnya sendiri dirancang oleh Dirk Slotboom Waterforms International, yang terkenal dengan instalasi di galeri MONA Hobart, Bandara Canberra, kedutaan besar Australia yang baru di Bangkok dan bahkan lokasi syuting The Great Gatsby.Dinding hijau yang rimbun diciptakan oleh spesialis infrastruktur tanaman Sydney, Junglefy, menawarkan lebih dari 8.352 tanaman tropis yang menciptakan lingkungan taman tropis yang rimbun yang mengelilingi air terjun dan ruang bioskop di puncak gedung, menawarkan pemandangan luas Sydney dan tembok hijau setinggi 6 m yang mengelilingi layar bioskop, untuk menonton film di bawah bintang-bintang.Terdapat program “Try Before You Buy” merupakan program pertama di Australia yang pernah diperkenalkan oleh sebuah perusahaan pengembang.Diluncurkan pada bulan Juni, penawaran ini eksklusif untuk calon pembeli yang memenuhi syarat dan memerlukan deposit sebesar Rp100 juta, dan dapat dikembalikan sepenuhnya. Mereka yang tidak ingin melanjutkan pembelian akan dikenakan tarif per malam. Syarat dan ketentuan berlaku.“Waterfall by Crown Group telah menjadi model ideal untuk memberikan penghijauan dan cahaya alami di lingkungan perkotaan, dengan taman yang rimbun dan koridor yang terbuka untuk membiarkan udara segar masuk dan balkon yang luas dan dalam di setiap apartemen.”“Kami masih melanjutkan rencana pengembangan kami sementara yang lain mungkin sedikit melambat. Tidak banyak produk baru, sehingga beberapa tahun ke depan kita akan melihat pembeli bersaing untuk produk prestisius akibat kurangnya pasokan,” pungkas Iwan.