Berusia 51 Tahun, Merek Es Krim Lokal Ini Makin Dekat dengan Generasi Muda

(Booth Campina di Festival We The Fest 2023. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Dalam rangka merayakan usia lebih dari setengah abad, Campina terus konsisten memberikan yang terbaik untuk konsumen tercinta, mengikuti tren dan inovasi dan kolaborasi yang tentu saja disesuaikan dengan perubahan yang ada di pasar.Untuk itulah, menginjak usia ke-51, merek es krim yag didirikan oleh Darmo Hadipranoto asal Surabaya ini mengajak konsumen untuk merayakan kebaikan di Ajang bergengsi Anak Muda Indonesia ‘We The Fest’.Seperti diketahui, festival ‘We The Fest’ (WTF) adalah festival musik terbesar se-Asia Tenggara yang merupakan gelaran festival anak muda. WTF 2023 adalah gelaran ke-8 yang dimulai sejak tahun 2014. Beberapa musisi internasional turut meramaikan di lima tahun pertama gelaran We The Fest.Kehadiran Campina di Ajang Festval Musik terbesar ‘We The Fest’ ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi tren saat ini, sehingga brand image Campina pun dapat menyesuaikan dengan menjadi lebih fresh, lebih muda dan kekinian yang pas untuk era Gen Z."Diusia lebih dari setengah abad Campina membuktikan mampu bersaing diantara pemain es krim di Indonesia. Usia boleh bertambah tapi pengalaman dan keyakinan membuat Campina terus berusaha untuk mendekatkan dengan kalangan muda salah satunya melalui moment event “We the fest”. Kami juga menghadirkan produk terbaik kami dan kolaborasi membuat menu-menu yang menarik untuk kalangan muda. Hal ini kami lakukan agar Campina semakin relevan dengan perkembangan gaya hidup konsumen saat ini dan ke depan," ujar Adji Andjono selaku Sales & Marketing Director Campina.Lebih lanjut, Adji menambahkan di perayaan ke-51 Tahun ini, Campina juga berkolaborasi dengan ‘never to lavish’ dalam bentuk merchandise seperti Jaket, kemeja, kaos dan sepatu."Merchandise tersebut dibuat dalam kuantiti terbatas dan akan dilakukan kampanye secara digital. Kehadiran inovasi produk Campina sendiri dimaksudkan untuk membuat konsumen dapat lebih menikmati hidup yang sehat melalui kandungan nutrisi dan bahan-bahan bermutu di dalam produk ice cream serta menyebarkan kebahagiaan yang didapatkan ketika menikmati produk-produk Campina," tutup Adji.