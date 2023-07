Aksi Kolaboratif Melestarikan Mangrove Jakarta

(ELG)

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama BKSDA Jakarta dan Dow Indonesia menggelar acara penyadartahuan dengan tema " Mangrove for Jakarta – Restoring Mangrove, Protecting Jakarta" di Suaka Margasatwa (SM) Muara Angke, Jakarta Utara.Kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pelestarian mangrove dan lingkungan . Acara ditandai dengan penanaman 50 bibit mangrove secara simbolis oleh manajemen dan karyawan Dow, serta diskusi interaktif, penanaman mangrove, pembersihan tumbuhan invasif, dan pembibitan mangrove.“Kawasan SM Muara Angke yang memiliki luas 25,02 hektare merupakan suaka margasatwa terkecil di Indonesia. Namun, bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, SM Muara Angke menjadi kawasan penting penyangga kehidupan," kata Kepala BKSDA Jakarta Agus Arianto."Kawasan ini juga menjadi rumah bagi 9 spesies mangrove sejati, yaitu Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, Nypa fruticans, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris, Acrosticum aureum, Acanthus ilicifolius dan Excoecaria agallocha. Selain itu, tempat ini juga habitat bagi aneka fauna seperti buaya air asin, kadal, monyet ekor panjang, ular, serta burung," lanjutnya.Sejak 2018, BKSDA Jakarta bekerja sama dengan YKAN dalam kerangka inisiatif Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) untuk melindungi dan merestorasi ekosistem mangrove di SM Muara Angke. Proses restorasi di SM Muara Angke meliputi instalasi penghalang sampah di pinggir Sungai Angke, pengendalian tumbuhan invasif, perbaikan hidrologi, hingga penimbunan substrat di area dengan genangan tinggi dan penanaman."Upaya ini untuk mendukung penguatan fungsi SM Muara Angke sebagai pusat edukasi dan restorasi ekosistem mangrove di Jakarta. Sinergi amat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove. Keterlibatan multipihak menjadi bagian utama dalam setiap aksi konservasi," kata Direktur Pengembangan dan Pemasaran YKAN Ratih Loekito.Aktivitas ini merupakan upaya mengedukasi anak muda dan komunitas agar terus peduli terhadap lingkungan. Sekaligus upaya melindungi sumber daya alam yang diyakini dapat turut berkontribusi dalam menekan laju emisi karbon."Acara penanaman mangrove ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan 50 tahun Dow di Indonesia. Dengan semangat Driving a Sustainable Future through the Spirit of Diversity and Unity, kami juga mengajak para karyawan untuk ikut ambil bagian dalam pemulihan dan perbaikan lingkungan," kata Presiden Direktur Dow Indonesia, Riswan Sipayung.Ekosistem mangrove memiliki kaitan yang erat terhadap perubahan iklim. Peranan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global amat besar."Sehingga melindungi dan merestorasi ekosistem mangrove merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian kita pada dunia," ujar Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman.