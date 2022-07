'Finally, Impactnation Japan Festival' Kembali Hadir di Jakarta

(Acara Finally, Impactnation Japan Festival mengajak pengunjung dapat menemukan berbagai makanan khas Jepang, pernak-pernik dan mainan khas Jepang, dan berbagai hal lainnya yang mungkin akan memuaskan indra perasamu yang belum bisa berangkat ke Negeri Sakura di masa pandemi ini. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Kabar gembira bagi seluruh pencinta budaya Jepang atau wibu, anime antusias, otaku, atau wota di Indonesia. Pada 30-31 Juli 2022 digelar “Finally, Impactnation Japan Festival” di Senayan Park Mall Jakarta.Perpaduan budaya Tradisional dan Popular Jepang akan menjadi tema besar dalam acara Finally, Impactnation Japan Festival kali ini.Konseptor utama acara dari Barcode Organizer, Nugroho menjelaskan, Finally, Impactnation Japan Festival adalah acara kebudayaan Jepang , baik budaya tradisional maupun budaya modern.“Acara ini diadakan sebagai wadah ekspresi komunitas-komunitas dan pelaku hiburan budaya Jepang oleh orang Indonesia yang berdomisili di area Jabodetabek,” kata Nugroho melalui keterangan persnya, Selasa, 19 Juli 2022.Nugroho mengatakan Finally, Impactnation Japan Festival tidak hanya budaya pop-culture Jepang, tetapi juga menyajikan budaya tradisional yang memiliki pengaruhnya di Indonesia.Beberapa budaya Jepang yang akan ditampilkan adalah Kabaret Samurai, Taiko (sejenis alat musik pukul), dan Yosakoi (sejenis tarian tradisional dengan alat khusus).Untuk budaya pop-culture, seperti yang sering ditampilkan dalam acara-acara Jepang lainnya, ada berbagai penampilan idol group, band, cosplay, automotive anime dan berbagai budaya pop-culture lainnya yang eksis di Indonesia.Nugroho juga menjelaskan, kegiatan Finally, Impactnation Japan Festival akan terbagi dalam dua area, area outdoor yang terletak di Pulau Satu, dan area indoor yang terletak di dalam mall Senayan Park. Main acara akan ada di area Outdoor dan acara-acara komunitas dan meet and greet akan diadakan di Mini Stage di area Mall.“Selain perpaduan budaya modern dan tradisional ini, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai booth, ada 50 booth mulai dari makanan dan minuman Jepang, accesories anime and game, toys, dan berbagai accesories lainnya yang akan memenuhi experience jejepangan seluruh pengunjung,” kata dia.Ada dua kompetisi yang akan diselenggarakan di acara Finally, Impactnation Japan Festival. Pertama adalah coswalk competition, lomba cosplay yang diikuti oleh 70 cosplayer dengan juri-juri yang sudah malang melintang di dunia cosplay dengan prestasinya. Sebut saja Clarissa Punipun, Asai Yukirin, Yukitora Keiji, dan iBun.Kompetisi kedua adalah Anisong Competition, lomba menyanyikan lagu soundtrack anime ini bekerja sama dengan club Jepang Nippon Club dari Binus University.Ia yakin para penggemar kegiatan Japan Festival di wilayah Jabodetabek bakal menantikan kegiatan dengan tema Jepang yang sudah sangat dirindukan ini.Ia menegaskan, acara ini di selenggarakan dengan tetap mengikuti sistemasi protokol kesehatan wajib dan vaksinasi kepada seluruh peserta.“Dalam event ini pun kami sebagai panitia ikut menggandeng pihak dari tenaga medis dan rumah sakit sehingga selain mengangkat kebudayaan dan komunitas, acara yang kami adakan juga menjunjung tinggi persoalan kesehatan,” ujar Nugroho.Lebih lanjut menurut Nugroho, Finally, Impactnation Japan Festival disponsori oleh Good Smile Company (perusahaan licensing mainan asal Jepang), dan didukung oleh berbagai komunitas seperti Ita Indonesia ( komunitas automotive anime di Indonesia), Inobu (komunitas pecinta samurai di Indonesia), Nippon Club (komunitas Jepang Binus University), Komunitas Tarot Jakarta, dan berbagai komunitas lainnya.Tak hanya menyajikan lomba dan pilihan botoh, acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari Hiroaki Kato, Shojo Complex, Rei Sarah, Lumina Scarlet, Murry Monolite,Diamond Princess, Taiko U-maku Eisa Shinka, Taiko Benteng, Yosakoi All-Star, Clarissa Punipun, Asai Yukirin, Yukitora, dan iBun.“Selain itu, pengunjung juga dapat menemukan berbagai makanan khas Jepang, pernak-pernik dan mainan khas Jepang, dan berbagai hal lainnya yang mungkin akan memuaskan indra perasamu yang belum bisa berangkat ke Negeri Sakura di masa pandemi ini,” katanya.Adapun, “Finally, Impactnation Japan Festival” sendiri sudah diawali dengan tiga acara pra-event dengan nama “I Miss U, Japan Festival”, yang mengangkat rasa kangen/kerinduan teman-teman komunitas akan acara Budaya Jepang.”I Miss U, Japan Festival” yang pertama diadakan pada 25-26 Desember 2021 di Green Pramuka Square, kedua di 14-16 Januari di Mall of Indonesia, dan 26-27 Maret 2021 di Transpark Mall Bintaro.