Menghidupkan Kembali Taman Kota Melalui Produk Daur Ulang

(ELG)

Samsonite kembali melanjutkan program Luggage Trade-In. Berkolaborasi dengan Plus Jakarta dan Wergud yang merupakan biro kreatif yang fokus pada produk daur ulang Program tahun ini bertujuan mendaur ulang koper bekas guna menghidupkan kembali Taman Kota. Kolaborasi ini merupakan upaya mendukung dan menjaga kehidupan berkelanjutan.Tahun ini koper yang berhasil dikumpulkan selama periode ini mengalami kenaikan sebanyak 74% dibandingkan tahun lalu yang telah dipilah dan didaur ulang hingga bertransformasi menjadi material unik dan ramah lingkungan Seluruh material tersebut telah diaplikasikan sebagai fasilitas umum di Taman Hang Tuah, Jakarta Selatan. Koper-koper yang tidak terpakai telah bermetamorfosis menjadi fasilitas fungsional, menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya cantik, tapi juga dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."Kami percaya masyarakat berhak memiliki ruang terbuka yang nyaman. Samsonite Recycle Park adalah upaya Samsonite untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, juga mengarahkan kesadaran konsumen dalam memilih produk yang mendukung ekonomi sirkular dan gaya hidup yang ramah lingkungan," kata Nadya Pertiwi selaku Country Head PT Samsonite Indonesia.Dalam kerjasama ini, Plus Jakarta memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, ide dan kolaborasi untuk mendorong kemajuan di dalam kota."Plus Jakarta telah menjadi bagian integral dalam menyatukan Samsonite, WERGUD, dan otoritas terkait untuk mewujudkan Samsonite Recycle Park. Kami percaya, kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar," kata William Reynold selaku Representative Plus Jakarta.Komunitas dan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara menukarkan koper lama yang tidak terpakai. Pelanggan bahkan bisa mendapatkan penawaran khusus diskon 40% untuk koleksi tertentu dari Samsonite."Kami sangat senang berkolaborasi dengan Samsonite tahun ini. Seperti yang kita tahu, koper bekas sering diabaikan oleh penggunanya dan melalui program Samsonite Luggage Trade-In, koper bekas tersebut bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bermakna dan berguna bagi masyarakat," ujar Hafizh selaku Direktur WERGUD.Samsonite Recycle Park hadir di Taman Hang Tuah Jakarta pada tanggal 8 Februari 2024. Instalasi ini diharapkan bisa menjadi simbol keberlanjutan, inovasi, dan kolaborasi masyarakat. Pengunjung Taman Hang Tuah diundang untuk menjelajahi Samsonite Recycle Park serta menikmati keindahan dan potensi fasilitas publik yang dihasilkan dari bahan daur ulang.Dengan mengunjungi Samsonite Recycle Park, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kesadaran lingkungan, serta menciptakan jalan menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan."Samsonite senang bisa bermitra dengan WERGUD dan Plus Jakarta dalam upaya menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Samsonite Recycle Park di Taman Hang Tuah Jakarta diharapkan bisa menjadi ruang terbuka hijau baru yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Nadya.