Intip Kolaborasi Unik dari Paket Kombo Cantik Dear Me Beauty x KFC

(Secret Recipe Face Palette terasa ringan dan tahan lama serta menghasilkan look yang membuat penampilan semakin percaya diri. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

(12hr Long-Lasting Lip Tint mampu bertahan hingga 12 jam dan dapat melembapkan bibir secara optimal karena mengandung Hydrating Hyaluronic Acid, Vitamin E dan Jojoba Oil. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

(yyy)

Setelah sukses dengan peluncuran Paket Kombo Kulit Sehat, kali ini Dear Me Beauty dan KFC kembali menghadirkan tiga produk kecantikan spesial baru dalam rangkaian Paket Kombo Cantik. Terdiri dari 30 Seconds Meltaway Balm Papaya, Secret Recipe Face Palette, dan 12hr Long-Lasting Lip Tint, ketiga produk limited collection ini akan menjadi penutup untuk kolaborasi Dear Me Beauty dan KFC."Kami melihat customer sangat antusias terhadap hadirnya produk kolaborasi bersama KFC ini. Selain surprise dan out of mind, setiap produk kolaborasinya juga dikemas dengan packaging yang unik dan seru sehingga menarik untuk dikoleksi," tutur Nikita Wiradiputri, CEO Dear Me Beauty.Pada Paket Kombo Cantik ini, Nikita menjelaskan bahwa 30 Seconds Meltaway Balm Papaya ini efektif dalam membersihkan sel kulit mati secara lembut dan menyeluruh. Balm ini juga diperkaya dengan kandungan Exfoliating Papaya Enzyme untuk menjadikan kulit lebih sehat dan segar."Produk skincare satu ini juga sangat cocok digunakan untuk menghilangkan bekas make up secara sempurna. Uniknya, 30 Seconds Meltaway Balm Papaya juga telah diformulasikan dengan kandungan Zero Reside Clean Formula sehingga mampu membersihkan pori-pori hingga lapisanterdalam dan tidak menimbulkan jerawat," jelasnya.Secret Recipe Face Palette juga tidak kalah menarik. Terinspirasi dari sebelas bahan pilihandalam menciptakan resep rahasia legendaris dari KFC, produk ini hadir dengan rangkaian sebelas warna shades yang memukau bertekstur lembut layaknya mentega. Varian warna yang highly pigmented ini tentunya cocok untuk shading area mata dan pipi.Terakhir adalah produk 12hr Long-Lasting Lip Tint dengan kandungan pigmen yang intens. Produk ini hadir dengan kekhasan warna yang terinspirasi dari menu-menu KFC yaitu Juicy Tomato (warna merah fresh), Pop Berry (warna merah pink), Spicy Chilli (warna merah orange), dan Hot Paprika (warna merah maroon) yang membuat tampilan bibir semakin glossy."Mengedepankan prinsip beauty is for everyone, Dear Me Beauty dan KFC turut menginspirasi setiap orang untuk berani menentukan standar baru kecantikan tanpa memandang gender maupun ras lewat kampanye #KamuJagonya dan #SettingTheNewStandard yang akhirnya terwujud pada kolaborasi lanjutan kali ini. Tersedia dalam kemasan yang menggemaskan dan penuh warna, ketiga produk kali ini siap menjadi incaran bagi setiap KFC lovers dan para beauty enthusiast di luar sana," tutup Nikita.