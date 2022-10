Ladies, Ini yang Bikin Tampilan Make Up Awet 24 Jam

(Stay Locked All Day. Foto: Dok. Istimewa)

Memiliki riasan yang terlihat flawless dan tahan lama adalah dambaan setiap wanita. Oleh sebab itu, mereka pun rela menggunakan berbagai produk make up yang dapat membuat hasil riasan wajahnya tetap 'on' sepanjang hari tanpa perlu melakukan touch up.Melihat kondisi di mana masyarakat terutama beauty enthusiast membutuhkan solusi untuk mengunci make up agar tahan lama dengan cara yang mudah, Dear Me Beauty merilis produk make up sealant multifungsi, Stay Locked All Day.Nikita Wiradiputri selaku CEO Dear Me Beauty mengatakan produk Stay Locked All Day sebagai pengunci make up sempurna yang dapat dilakukan hanya dengan mencampurkan satu hingga dua tetes Stay Locked All Day bersama produk complexion seperti foundation dan concealer.Hasilnya, telah teruji di lab bahwa make up akan tetap bertahan hingga 24 jam tanpa khawatir crack atau cakey serta dapat melembapkan kulit tanpa terkesan berminyak selama melakukan aktivitas penuh di luar ruangan.Tidak hanya itu, Stay Locked All Day juga dapat menghasilkan tingkat pigmentasi lebih tinggi dan warna vibrant yang intens saat dikombinasikan bersama eyeshadow, powder, glitter, blush on, maupun lip cream yang dapat membuat make up wajah berkesan lebih berani dan mempesona."Cara lainnya yang menarik untuk dicoba yaitu dengan menuangkan satu hingga dua tetes produk ke permukaan kuas sebelum mengaplikasikan make up apa pun pada wajah, lalu sapukan secara merata dan usap perlahan pada permukaan kulit wajah dengan lembut. Selain itu, dengan menuangkan beberapa tetes Stay Locked All Day pada make up yang sudah kering, seperti pada lip cream atau gel liner, akan membantu melarutkan produk make up sehingga bisa digunakan kembali," jelas Nikita.Selain itu, merek kosmetik lokal ini juga mengusung kampanye #SekuritinyaMakeup24Jam, dan menjadikan Stay Locked All Day sebagai andalan 'Jurus Make Up Awet' yang siap dinantikan bagi para penggemar Dear Me Beauty."Peluncuran produk ini juga merupakan wujud komitmen kami untuk terus menjadi inovator di industri kecantikan tanah air. Lewat kampanye ini kami ingin mengajak masyarakat agar menjadi bagian dari beauty movement yang dapat mendorong orang lain untuk tampil percaya diri, bebas berekspresi dan berkreasi tanpa batas bersama Dear Me Beauty," tutup Nikita.