Begini Jadinya Kolaborasi Unik Produk Kecantikan dengan Jagonya Ayam

(Kedua produk ini juga tetap mengusung nilai genderless yang artinya dapat dipakai oleh semua kalangan baik pria maupun wanita, dari remaja hingga dewasa. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

(Hydrating Primer Sheet Mask adalah jawaban bagi mereka yang ingin mengembalikan kesegaran rona wajah. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

Merek kosmetik lokal, kembali membawa terobosan baru yang siap menggelitik rasa ingin tahu, bahkan rasa lapar para skincare dan beauty enthusiast di Indonesia. Berangkat dari semangat kolaborasi antara dua merek handal ternama dengan kualitas yang khas dan tak terlupakan, Dear Me Beauty menggandeng restoran siap saji KFC meluncurkan rangkaian produk kecantikan Dear Me Beauty x KFC.Pada kolaborasi kali ini, Dear Me Beauty dan KFC akan membawa gebrakan dengan meluncurkan sembilan produk secara berkala hingga tahun depan. Dua produk pertama yang dirilis adalah produk hybrid perawatan kulit, dan primer wajah yang dapat melindungi kulit agar tetap sehat walau terpapar sinar matahari dan menggunakan makeup sehari-hari, yaitu: Primer Sunstick dan Hydrating Primer Sheet Mask.Primer Sunstick membawa kombinasi hybrid unik tabir surya dan primer yang dapat digunakan pada wajah dan tubuh, terasa ringan dan halus sembari tetap memberikan perlindungan tinggi dari pancaran UVA+UVB dengan SPF 50+ PA++++. Sementara, Hydrating Primer Sheet Mask adalah jawaban bagi mereka yang ingin mengembalikan kesegaran rona wajah.Nikita, CEO dari Dear Me Beauty mengatakan Dear Me Beauty hadir untuk membuat industri kecantikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, brand ini selalu memacu diri untuk mendobrak batas industri kecantikan dengan membawa kombinasi produk berkualitas dan pengalaman yang tak terlupakan."Kali ini, kami ingin mendobrak anggapan bahwa skincare hanyalah ranah kecantikan perempuan, dan kami sungguh bangga dapat untuk pertama kalinya bekerja sama dengan merek internasional legendaris yang memang jagonya ayam goreng. Semoga semangat Semoga semangat mendobrak batas ini dapat dirasakan oleh para skincare enthusiast Indonesia dalam collectible item yang siap melindungi dan merawat kulit mereka agar tetap sehat dan indah,” tutur Nikita.Eric Leong, CEO dari PT Fast Food Indonesia Tbk menambahkan dalam rangka perayaan ulang tahun KFC Indonesia yang ke-42, kami menggandeng produk kecantikan lokal untuk membuat suatu gebrakan yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia."Kami ingin memberikan kejutan kepada KFC lovers di luar sana dengan menyuguhkan rangkaian produk yang inovatif, seru, dan mengejutkan di penghujung tahun 2021 ini. Semoga kolaborasi dan kampanye #KamuJagonya ini dapat menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan menambah keseruan pengguna saat merias wajah,” pungkas Eric.