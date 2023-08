Ladies, Ini Lho Face Mist yang Terinspirasi dari Jus Buah Peach

(Peach Juice Face Mist Dear Me Beauty x Buavita. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Bertepatan pada acara Jakarta X Beauty 2023, Buavita berkolaborasi dengan merek kecantikan lokal, Dear Me Beauty meluncurkan Peach Juice Face Mist yang terinspirasi dari Buavita Korean White Peach.Dengan kandungan utama Phyto Collagen, Vitamin C, Niacinamide, dan Peach Extract, face mist ini dapat memberikan hidrasi secara instan, melindungi kulit dari paparan radikal bebas, dan menenangkan kulit sensitif seperti kemerahan, serta membantu mencerahkan kulit.Ari Astuti selaku Nutrition Indonesia Marketing Innovation Lead PT. Unilever Indonesia, Tbk. mengatakan setelah melihat antusiasme yang tinggi pada Buavita Korean White Peach, Buavita ingin melengkapi kebutuhan para beauty enthusiast untuk merawat kesehatan kulit "Oleh sebab itu, kami berkolaborasi bersama Dear Me Beauty menghadirkan Peach Juice Face Mist. Produk ini terinspirasi dari Buavita Korean White Peach yang mengandung 1.000 mg kolagen dan 100 persen vitamin C untuk menutrisi dan menjaga kesehatan kulit dari dalam," tuturnya.Sebagai brand beauty lokal yang mengedepankan inovasi dan kreativitas, Dear Me Beauty juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Buavita yaitu sebagai penunjang gaya hidup modern dengan menghadirkan produk yang praktis untuk membantu merawat kulit dari luar.Nikita Wiradiputri selaku CEO Dear Me Beauty mengungkapkan salah satu produk perawatan kulit yang dapat menjawab kebutuhan ini adalah face mist. Produk tersebut dianggap dapat memberikan kelembaban secara mudah bagi kulit juga dapat digunakan kapan pun dan dimana pun saat dibutuhkan."Produk ini dirancang khusus dengan formulasi 5-in-1 multipurpose face gel-to-mist dan dilengkapi dengan micro fine mist, sehingga dapat menyebar secara halus, cepat menyerap, dan menyegarkan kulit. Selain manfaat bagi kulit, Peach Juice Face Mist juga dapat memberikan sensasi rileks dan meningkatkan mood penggunanya," ujar Nikita.Lebih lanjut, Ari menyampaikan sebagai pelopor minuman sari buah asli, Buavita berkomitmen untuk menjadi penunjang gaya hidup yang modern dan sehat dengan merawat kesehatan tubuh dan kulit dari dalam."Kami berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk menjaga kesehatan tubuh dankulit dari dalam dengan Buavita Korean White Peach. Sekaligus menjaga kesehatankulit dari luar bersama Peach Juice Face Mist dari kolaborasi Buavita dan Dear Me Beauty ini," pungkas Ari.