Ternyata, 5 Makanan Antioksidan Ini Bisa Bikin Kulit Bercahaya, Lho!

Extra virgin olive oil

Kacang almond

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Salmon dan udang

Kale

Biji cokelat

(yyy)

Kulit merupakan penghalang terbesar antara tubuh dan dunia luar. Ia bekerja keras untuk melindungi dari sinar matahari dan polutan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan kulit . Mulai dari bintik-bintik hitam, hiperpigmentasi, kerutan, kendur, hingga mengarah pada perkembangan kanker kulit, kata Felice Ramallo, RDN, ahli diet utama di Allara di Rochester, New York .Antioksidan untuk kulit, dapat mengurangi dan membalikkan oksidasi pada sel kulit yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar UV dan stres pada kulit dari waktu ke waktu. Namun, mengikuti diet seimbang yang dipenuhi banyak antioksidan, bersamaan dengan cukup tidur, berolahraga, dan mengelola stres adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki penampilan dan kesehatan kulit, dari dalam ke luar.Nah, berikut adalah daftar makanan antioksidan terbaik yang bisa ditambahkan ke diet untuk kulit bercahaya , di antaranya:Minyak zaitun extra virgin adalah lemak tak jenuh tunggal yang dikemas dengan polifenol yang telah terbukti membantu melindungi kulit dan membalikkan penuaan. Beberapa penelitian yang dilansir dari Better Homes & Gardens, menunjukkan antioksidan minyak zaitun untuk kulit dapat membantu menghilangkan radikal bebas, atau molekul terkait.Penuh dengan asam lemak alami, polifenol, vitamin E, dan fitokimia lainnya dengan sifat antioksidan, almond (serta kacang-kacangan lain seperti pecan, kenari, dan kacang mete) dapat membantu mengurangi keparahan keriput. Vitamin E adalah vitamin antioksidan yang larut dalam lemak mampu bekerja dengan menghentikan produksi radikal bebas di seluruh tubuh dan di kulit.Makanan laut merah muda seperti salmon dan udang yang menyehatkan jantung memiliki kadar karotenoid tertentu yang tinggi dengan sifat antioksidan yang dikenal sebagai astaxanthin. "Suplementasi astaxanthin telah dikaitkan dengan pengurangan garis-garis halus dan kerutan serta penurunan kerusakan kulit yang berkaitan dengan usia dan kerusakan kulit akibat polusi," jelas Natalie Yin, MD, FAAD, dokter kulit bersertifikat yang sebelumnya di Mitra Dermatologi AS di Colorado.Kale berdaun juga tinggi vitamin C, sehingga menjadikan sayuran ini salah satu antioksidan terbaik untuk kulit. Kale juga merupakan sumber vitamin A, C, E, dan K yang baik, dan telah terbukti meningkatkan kadar kolagen dan elastin pada kulit.Kakao adalah salah satu antioksidan paling kuat untuk kulit, karena flavanolnya. Senyawa-senyawa ini juga telah terbukti membantu meningkatkan aliran darah kulit, hidrasi, kepadatan, dan elastisitas, serta mengurangi kerusakan akibat sinar matahari, kekasaran, kerutan, dan kemerahan. Cobalah menambahkan makanan seperti biji kakao, bubuk kakao, atau produk cokelat bubuk ke dalam diet untuk mendapatkan manfaat kulit.