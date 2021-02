Terpopuler Ekonomi, dari Dana yang Tak Dijamin LPS sampai Kartu Prakerja

1. Waduh! Ada Rp369,5 Miliar Dana Nasabah Bank yang Tidak Dijamin LPS

2. Jangan Takut! LPS Jamin Simpanan Nasabah Sampai Rp2 Miliar, Catat Syaratnya

3. OJK Sebut Bakal Banyak Bank Konvensional Beralih Jadi Bank Digital

4. Siap-Siap, Kartu Prakerja Gelombang 13 Bakal Dibuka Pekan Depan

5. Ini Dia 7 Kementerian Lembaga dengan Utang Paling Besar ke Negara

Jakarta: Dana nasabah yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp369,5 miliar menjadi sorotan pembaca di kanal ekonomi Medcom.id.Tak hanya itu, pendaftaran program Kartu Prakerja untuk gelombang 13 yang dibuka pekan depan juga mencuri perhatian. Selain itu, pembaca juga mencermati berita bank konvensional yang akan beralih jadi bank digital.Berikut lima berita terpopuler ekonomi pada Jumat, 26 Februari 2021:Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhamad Yusron menyampaikan, berdasarkan data klaim penjaminan per Januari 2021, total simpanan atas bank yang dilikuidasi LPS per Januari 2021 adalah sebanyak Rp1,99 triliun."Dari total simpanan tersebut, terdapat Rp1,62 triliun (81,5 persen) yang dinyatakan layak bayar dan telah dibayarkan LPS kepada 248.585 nasabah bank," kata Yusron dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi LPS, Jumat, 26 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhamad Yusron meminta masyarakat tidak takut menyimpan uang di bank. Selain aman, simpanan nasabah di perbankan dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank."Nasabah tidak perlu ragu untuk menabung di bank, karena sudah ada LPS yang menjamin simpanan hingga maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank. Agar simpanannya dijamin, kami imbau kepada para nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan simpanan LPS. Syaratnya ialah 3 T," ujar Yusron dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi LPS, Jumat, 26 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko menyebut akan banyak bank konvensional yang beralih menjadi bank digital. Pasalnya, digitalisasi menjadi keniscayaan karena dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi keuangan."Kita tidak mencegah adanya perubahan bank yang mengarah kepada digital bank. Kami pun yakin nanti dari yang tradisional dan konvensional lambat laun akan berangsur pada digital bank, karena semua juga akan berubah ke sana," ucap Bambang dalam Media Briefing OJK secara virtual, Jumat, 26 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja berjanji segera membuka pendaftaran peserta program kartu prakerja gelombang 13. Saat ini pendaftaran kartu prakerja gelombang 12 sudah ditutup dan akan diumumkan pekan depan.Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan setelah peserta gelombang 12 diumumkan, maka gelombang selanjutnya akan dibuka. "Gelombang 13 juga kita harap mungkin Selasa atau Rabu bisa dibuka," katanya dalam video conference di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat ada tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki utang terbesar kepada negara. Namun kini, pemerintah memberi keringanan utang kepada 36.283 debitur.Keringanan piutang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.Baca berita selengkapnya di sini (AHL)