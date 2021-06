Top 5 Populer Sepekan, Vaksinasi RI Paling Tinggi se-Asia Tenggara Paling Teratas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita terpopuler dalam sepekan di kanal ekonomi datang dari dalam negeri. Adapun berita terkait program vaksinasi covid-19 dari pemerintah menjadi topik paling disorot.Terpopuler selanjutnya dari sektor keuangan terkait Bank Indonesia yang mengubah ketentuan sistem pengawasan transaksi valas terhadap rupiah.Selanjutnya, masih terkait vaksin covid-19. Dua jenis vaksin covid-19 yang digunakan Indonesia yakni Sinovac dan Sinopharm telah mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use listing/EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Kemudian, kerugian Garuda juga memenuhi deretan berita populer dalam sepekan, disusul pembahasan terkait kenaikan pajak penghasilan untuk orang kaya.Medcom.id merangkum lima berita terpopuler dalam sepekan di kanal ekonomi sebagai referensi pembaca yang memantau perkembangan isu ekonomi terkini.Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan jumlah vaksinasi covid-19 di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.Menurut dia, vaksinasi selain mencegah penularan dan kematian akibat virus covid-19, juga dapat mempercepat perekonomian bangkit kembali.Baca berita selengkapnya di sini. Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan pasar melalui penguatan terhadap monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dua jenis vaksin covid-19 yang digunakan Indonesia yakni Sinovac dan Sinopharm telah mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use listing/EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Dengan izin dari WHO tersebut, kata Erick, bisa memberikan kepastian terkait keamanan vaksin sehingga masyarakat dapat bepergian tanpa merasa khawatir.Baca berita selengkapnya di sini. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo membeberkan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang babak belur. Setiap bulannya maskapai pelat merah ini harus menghadapi kerugian sebesar USD100 juta atau setara Rp1,45 triliun (kurs Rp14.500 per USD).Garuda disebut memiliki beban biaya pengeluaran (cost) USD150 juta per bulan, sedangkan pendapatannya hanya USD50 juta.Baca berita selengkapnya di sini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut rencana kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun masih dibahas. Rencananya struktur tarif PPh yang dikenakan adalah 35 persen.Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan seluruh rencana reformasi perpajakan termasuk penambahan layer tarif PPh masih dalam tahap pembahasan sehingga ia tidak dapat merinci lebih jauh.Baca berita selengkapnya di sini. (DEV)