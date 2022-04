Top 5 Populer Ekonomi Sepekan, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita populer ekonomi dalam sepekan didominasi oleh kabar dari dalam negeri. Adapun berita yang paling banyak dibaca yakni inflasi AS berpotensi mendorong resesi ekonomi global.Dari konflik Rusia dan Ukraina, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen berpendapat negara Paman Sam tidak perlu menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok karena hubungannya dengan Rusia.Kemudian dari dalam negeri, kenaikan belanja perlindungan sosial melonjak imbas naiknya belanja subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji, dan listrik.Masih dalam segmen serupa, bonus demografi yang akan diraih oleh Indonesia bisa menjadi berkah sekaligus musibah. Saat ini, 60 persen dari total penduduk Indonesia berada pada rentang usia produktif.Terakhir, inflasi pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,66 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,24 pada Februari menjadi 108,95.Medcom.id merangkum berita populer dalam sepekan sebagai referensi pembaca yang memantau isu ekonomi terkini.Inflasi Amerika Serikat (AS) semakin memanas terhadap suku bunga The Fed yakni Fed Fund Rate. Saat ini sesuatu yang mengganjal hati pelaku pasar dan investor, yaitu potensi terjadinya resesi pertumbuhan ekonomi.Baca berita selengkapnya di sini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja perlindungan sosial mengalami kenaikan signifikan hingga akhir Februari 2022. Tercatat realisasi belanja perlindungan sosial tercatat sebesar Rp49 triliun atau naik 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengaku tidak percaya AS harus menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok karena hubungannya dengan Rusia. Sejauh ini, Washington terus menghujani Moskow dengan sanksi atas invasinya terhadap Ukraina.Baca berita selengkapnya di sini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bonus demografi yang akan diraih oleh Indonesia bisa menjadi berkah sekaligus musibah. Saat ini, 60 persen dari total penduduk Indonesia berada pada rentang usia produktif.Baca berita selengkapnya di sini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,66 persen pada Maret 2022 atau adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,24 pada Februari menjadi 108,95.Baca berita selengkapnya di sini