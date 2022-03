Semakin Panas, Inflasi AS Berpotensi Bikin Resesi Ekonomi Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Inflasi Amerika Serikat (AS) semakin memanas terhadap suku bunga The Fed yakni Fed Fund Rate. Saat ini sesuatu yang mengganjal hati pelaku pasar dan investor, yaitu potensi terjadinya resesi pertumbuhan ekonomi . Ini merupakan situasi dan kondisi yang perekonomian tumbuh lebih lambat untuk tren jangka panjang sekitar 1,5-2 persen, diikuti dengan meningkatnya pengangguran.Beberapa penelitian melihat perekonomian terlihat akan menurun di masa yang akan datang. Maka The Fed harus bertindak secepat mungkin untuk memperlambat perekonomian yang dinilai terlalu panas. Untuk mengurangi permintaan, The Fed mencoba untuk menaikkan tingkat suku bunga secepatnya ke tingkat yang lebih normal dan mendorongnya ke wilayah yang lebih restriktif apabila diperlukan.Tujuannya untuk mencapai stabilitas harga. Saat ini The Fed melihat pertumbuhan ekonomi mulai melambat, namun tetap masih di atas tren yang didukung oleh turunnya pengangguran dari sebelumnya 3,8 persen menjadi 3,5 persen dan akan mencapai nilai yang stabil hingga 2024. Inflasi di harapkan akan menjadi 2,3 persen pada 2024."Namun di satu sisi yang lain, kami melihat hal tersebut lebih kepada skenario yang begitu luar biasa mulus ceritanya. Karena ada kemungkinan pengangguran akan mengalami peningkatan menjadi 4,8 persen pada akhir tahun depan karena perekonomian mulai melambat," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, dilansir Mediaindonesia.com, Senin, 28 Maret 2022.Saat ini perang memang mendorong inflasi untuk terus naik. Namun ini masih belum terlalu memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika atau pasar tenaga kerja. Kemungkinan untuk perekonomian terjadi resesi sangat besar dalam kurun waktu 24 bulan ke depan, namun Gubernur The Fed Jerome Powell tidak berpendapat demikian. Powell melihat pasar tenaga kerja masih kuat dan neraca rumah tangga dalam kondisi yang sangat baik."Saat ini fokus utamanya adalah, apakah perekonomian Amerika akan masuk ke dalam resesi. Sejauh mana The Fed ingin mengurangi inflasi dan seberapa jauh perlu menaikkan tingkat suku bunga, akan menjadi salah satu poin penting di masa yang akan datang," kata Nico.The Fed akan mengusahakan untuk soft-landing seperti yang disampaikan, meskipun kembali lagi situasi dan kondisi akan berkembang lebih cepat dan dinamis. Saat ini imbal hasil US Treasury 10 year sudah mencapai hampir 2,5 persen pada minggu lalu. Hal tersebut berarti sudah melewati tren penurunan imbal hasil US Treasury sejak 1980an. Berarti ada kemungkinan secara jangka pendek, imbal hasil US Treasury mulai menciptakan tren naik.