Populer Ekonomi: Pemerintah Bakal Terbitkan 6 SBN Ritel hingga Waspada Kenaikan Kasus Omicron

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Senin, 24 Januari 2022, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari pemerintah berencana menerbitkan enam SBN ritel di tahun ini, waspadai kenaikan kasus Omicron, hingga proyek gasifikasi batu bara kurangi impor gas satu juta ton per tahun.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut proyek gasifikasi batu bara yang digarap oleh perusahaan asal Amerika Serikat Air Products and Chemicals, Inc (APCI) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan akan membutuhkan 13 ribu pekerja selama masa konstruksi.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) dalam negeri. Dengan utilisasi enam juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG satu juta ton per tahun.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kenaikan kasus varian Omicron terhadap agenda pemulihan ekonomi nasional. Tercatat, kasus positif covid-19 varian Omicron di Indonesia per 24 Januari 2022 bertambah menjadi 1.626 kasus.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun. Serta memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.Baca berita selengkapnya di sini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menerbitkan sebanyak enam seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada tahun ini. Penerbitan SBN ini dilakukan secara konvensional maupun syariah serta dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan.Baca berita selengkapnya di sini