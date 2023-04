Cara Bikin Keuangan Sehat Pascalebaran hingga Harga Beras Mulai Turun Jadi Berita Terpopuler Ekonomi

1. Warning! Begini Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pascalebaran

(ANN)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Kamis, 27 April 2023 menjadi informasi yang paling dicari pembaca setia Medcom. Mulai dari cara memperbaiki kesehatan keuangan pascalebaran.Kemudian harga beras yang sudah mulai turun, dan kecelakaan apa saja yang ditanggung BPJS Kesehatan.Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Warning! Begini Cara Memperbaiki Kesehatan Keuangan Pascalebaran

Tak sedikit dari kita mengalami masalah keuangan setelah Idulfitri. Pasalnya, kita telah menghabiskan banyak uang untuk membeli baju baru, makanan, dan memberi THR maupun hadiah untuk keluarga, kolega hingga para sahabat selama Hari Raya.

2. Harga Beras Sudah Mulai Turun

Harga beras di DKI Jakarta hari ini sudah menunjukkan penurunan. Berdasarkan harga sembako per Kamis, 27 April 2024 yang dilansir dari laman Informasi Pangan Jakarta penurunan harga beras berkisar Rp15 hingga Rp199 per kg.

3. Kecelakaan Apa Saja yang Ditanggung BPJS?

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada arus mudik Lebaran Idulfitri 1444 H tercatat lebih rendah dibandingkan dengan 2022 lalu. Berdasarkan data Korlantas, mulai H-1 hingga H-6 terjadi 1.457 kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut sebanyak 189 korban meninggal, 186 korban luka berat, dan 2.013 korban mengalami luka ringan.

4. Induk Bentoel Didenda Rp8,85 Triliun Gara-gara Jualan Rokok ke Korut, Kok Bisa?

Perusahaan induk PT Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda USD600 juta atau setara dengan Rp8,85 triliun (kurs Rp14.760 per USD) oleh Amerika Serikat (AS) karena menjual tembakau ke Korea Utara (Korut) selama bertahun-tahun secara ilegal.

5. Daripada Ngutang ke APBN, Mending Nego Lagi Sama Tiongkok!

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan negosiasi dengan Tiongkok terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).