Habis Anjlok, Harga Minyak Bangkit Kembali

Data ekonomi melambat

(SAW)

New York: Harga minyak mentah berjangka rebound pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak mengurangi kerugian dari sesi sebelumnya setelah anjlok hampir empat persen terseret kekhawatiran permintaan di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi di ekonomi terbesar dunia. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, terkerek USD 0,46 atau 0,62 persen menjadi USD 74,76 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni meningkat USD 0,68 atau 0,88 persen menjadi USD78,37 per barel di London ICE Futures Exchange."Kenaikan kecil harga minyak mentah disebabkan short-covering dari aksi jual selama beberapa hari terakhir," kata Presiden Lipow Oil Associates di Houston Andrew Lipow dikutip dari Antara, Jumat, 28 April 2023.Harga minyak mentah WTI dan Brent turun ke level sebelum pengumuman pengurangan produksi sukarela oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitranya pada awal April.Analis FX Empire Vladimir Zernov menuturkan pedagang minyak membeli kembali minyak karena harga murah setelah kemunduran baru-baru ini.Pertumbuhan ekonomi AS melambat menjadi 1,1 persen pada kuartal pertama tahun ini dari 2,6 persen pada kuartal terakhir 2022, sementara klaim pengangguran mingguan AS turun menjadi 230 ribu pada pekan yang berakhir 22 April dari 246 ribu pada minggu sebelumnya.