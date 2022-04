Mata Rantai Perang Rusia-Ukraina Sampai ke Pertamax

Baik kontrak acuan harga minyak mentah Brent maupun minyak AS anjlok sekitar 13 persen dalam penurunan mingguan terbesar mereka dalam dua tahun setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan pelepasan cadangan minyak daruratnya. Kendati demikian, semua yang sudah dilakukan tak membuat harga minyak berada di level rendah seperti dulu kala.

Mulai dirasakan Indonesia





"Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan dengan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya," kata Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.



Sedangkan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, dengan mempertimbangkan harga minyak Maret yang jauh lebih tinggi ketimbang Februari maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 di April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16 ribu per liter.

Bagi Indonesia, tekanan dari melonjaknya harga minyak dunia itu akhirnya mulai dirasakan. Untuk meredamnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax menjadi Rp12.500 per liter atau naik dari harga sebelumnya yang sebesar Rp9.000 per liter. Harga baru tersebut berlaku 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat."Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan dengan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya," kata Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.Sedangkan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, dengan mempertimbangkan harga minyak Maret yang jauh lebih tinggi ketimbang Februari maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 di April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16 ribu per liter.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun 32 sen atau 0,3 persen menjadi USD104,39 per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei kehilangan USD1,01 atau 1,0 persen, menjadi USD99,27 per barel di New York Mercantile Exchange.