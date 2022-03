Bersiap Hadapi Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ilustrasi harga komoditas pangan di pasar tradisional - - Foto: dok Metro Tv

AWAN panas inflasi mulai terasa di Indonesia. Berbagai barang kebutuhan pokok merangkak naik, bahkan jauh sebelum momen Ramadan dan Idulfitri. Kenaikan harga dimulai pada komoditas minyak goreng yang langka di berbagai daerah.Ironinya hal ini terjadi di negara yang menjadi salah satu produsen sawit terbesar dunia. Polemik minyak goreng berawal dari tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global.Produsen minyak goreng pun kewalahan menjual dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga banyak yang menimbun maupun menyimpan stok di gudang-gudang mereka.Selanjutnya, harga komoditas kedelai ikut melonjak dikarenakan pasokan yang tersendat di negara produsen utama seperti Brasil dan Argentina. Budi daya kedelai di negara tersebut terganggu oleh kondisi cuaca ekstrem. Akibat tingginya harga, para pengrajin tahu tempe pun sempat mogok produksi lantaran mereka tak bisa menaikkan harga jual.Lonjakan harga berikutnya menyasar daging sapi yang mayoritas impor dari Australia. Sejak 2022, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan mengurangi ekspor sapi hidup bakalan dari 80 persen menjadi 44 persen. Komoditas pokok lain yang ikut terseret kenaikan harga yakni telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras hingga bawang putih.Dilansir dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Minggu, 20 Maret 2022, harga cabai merah keriting naik 0,68 persen menjadi Rp54.500 per kilogram (kg) dan harga cabai rawit merah naik 0,58 persen menjadi Rp69.350 per kg.Sementara minyak goreng curah naik 3,2 persen menjadi Rp17.750, minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 5,97 persen atau dipatok Rp21.300 per kg, gula pasir premium naik 1,3 persen menjadi Rp15.550 per kg.Untuk harga daging sapi kualitas 2 turun 0,69 persen menjadi Rp122.400 per kg, telur ayam ras segar Rp25 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp47.400 per kg, dan beras kualitas bawah Rp10.750 per kg.Berdasarkan Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia, inflasi pada minggu III Maret 2022 diperkirakan sebesar 1,10 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 2,54 persen (yoy). Penyumbang utama inflasi yaitu komoditas cabai merah sebesar 0,10 persen (mtm).Kemudian telur ayam ras, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) menyumbang masing-masing sebesar 0,05 persen (mtm), cabai rawit dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,04 persen (mtm), tempe, dan sabun detergen bubuk/cair masing-masing sebesar 0,03 persen (mtm).Adapun komoditas lain penyumbang inflasi adalah bawang merah, tahu mentah, jeruk, daging sapi, angkutan udara masing-masing menyumbag sebesar 0,02 persen (mtm), serta bawang putih dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memprediksi laju inflasi di Indonesia bakal meningkat hingga tiga persen pada April dan Mei, atau dalam periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.Kenaikan inflasi akan terus bertahan imbas peningkatan harga minyak mentah dunia yang saat ini telah melampaui USD110 per barel. Naiknya harga minyak mentah dunia, imbuh Tauhid, akan memengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air. Bila harga BBM mengalami lonjakan, dia meyakini inflasi bakal menyentuh tiga persen pada April dan Mei 2022."Karena pengaruhnya kepada sektor lain itu cukup kentara, bukan hanya makanan, tapi juga transportasi, logistik, dan lainnya. Hal itu yang memungkinkan inflasi bisa di atas tiga persen (yoy), terutama pada April dan Mei pada saat Ramadan dan hari raya (Lebaran)," jelasnya dikutip dari Media Indonesia.