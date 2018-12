Prediksi Fiorentina vs Juventus: Nyonya Tua Bersiap Tancap Gas

memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions, Juventus bersiap untuk tancap gas memisahkan jarak dengan para rival di Serie-A. Langkah awal, Nyonya Tua akan berupaya meraih tiga poin ketika bertandang ke markas Fiorentina, Artemio Franchi, Minggu 2 Desember dini hari WIB.Pasalnya, pada Desember ini menjadi momentum buat Juve untuk bisa menjauh dari para rival, menyusul kepastian meraih tiket 16 besar Liga Champions. Sementara pertarungan di Tuscany, langkah pertama dari enam pertandingan liga sebelum berakhirnya 2018. Pada periode ini juga, ada pertandingan kandang yang akan dihadapi Juve, melawan Inter Milan dan AS Roma di Turin.“Kami telah mendapatkan tujuan pertama (lolos ke fase knock out) Liga Champions, sekarang kami harus mempertahankan energi yang sama sepanjang Desember," kata Allegri.Juventus berada delapan poin di depan peringkat kedua, Napoli. Langkah Partenopei,-julukan Napoli, sendiri baru saja ditahan oleh klub terbawah, Chievo akhir pekan lalu. Kendati begitu, pantang bagi Allegri untuk santai mengingat liga baru berjalan 13 pekan."Perjalanan musim ini masih panjang. Kami masih memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan, dengan kehilangan tiga poin, bisa saja Anda kehilangan gelar pada akhirnya. Untuk itu kami berharap membawa pulang semua gelar,” tekadnya.Juventus telah memenangi enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka di Seri A melawan Fiorentina. Sementara La Viola sendiri sedang mengalami statistik unik di mana mereka hanya meraih imbang dalam lima pertandingan terakhir secara beruntun di Serie-A.Kekuatan Bianconeri di lini serang juga tak perlu diragukan. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, dan Mario Mandzukic kian padu dalam memburu kemenangan demi kemenangan buat Juve.Ronaldo telah mencetak sepuluh gol di semua kompetisi untuk Juve. Termasuk lima gol dalam empat pertandingan tandang. Sementara Mandzukic sudah tujuh gol, disusul Dybala dengan enam golnya sejauh ini.Pertandingan melawan Fiorentina juga menjadi momen buat Ronaldo, sebelum diumumkannya pemenang Ballon d'Or di Paris.Gelandang Fiorentina, Jordan Veretout, mengatakan ada rasa antisipasi yang besar menjelang kedatangan pemenang Ballon d'Or lima kali itu."Bagi kami pertandingan nanti melawan Juve akan menjadi tugas yang sangat sulit karena mereka sudah sangat kuat, kini dengan adanya Ronaldo di antara mereka, Juve telah menjadi lebih kuat lagi," kata gelandang internasional Prancis itu."Mereka benar-benar dapat memenangkan segalanya dari Scudetto ke Liga Champions. Kami harus meninggalkan segalanya di lapangan,” tuturnya.Meski begitu, Juve harus bertandang ke Artemio Franchi tanpa bek kiri Alex Sandro yang mengalami masalah otot usai menang atas Valencia pada pekan kelima fase grup Liga Champions tengah pekan lalu. Sementara gelandang Emre Can masih belum pulih dari operasi tiroid. Tetapi winger Federico Bernardeschi siap bermain melawan mantan klubnya setelah pulih dari cedera.9 Februari 2018 (Serie-A): Fiorentina 0-220 September 2017 (Serie-A):1-0 Fiorentina15 Januari 2017 (Serie-A):2-1 Juventus20 Agustus 2016 (Serie-A):2-1 Fiorentina24 April 2016 (Serie-A): Fiorentina 1-2Lafont; Milenkovic, Pazzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, GersonPerin; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, MandzukicFiorentina 45-55(FIR)