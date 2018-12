City Lolos ke Semifinal, Guardiola Puji Performa Muric

: Manchester City lolos ke babak semifinal Piala Liga Inggris. Keberhasilan tersebut didapat The Citizens usai menaklukkan Leicester City lewat adu penalti dengan skor 3-1. Adu penalti harus dilewati kedua tim setelah bermain imbang dengan skor 1-1 dalam waktu 90 menit pertandingan.Pelatih City Josep "Pep" Guardiola menyambut keberhasilan timnya lolos dengan sukacita. Ia pun secara khusus melontarkan pujian kepada kiper pelapis The Citizens Arijanet Muric pada laga tersebut.Maklum, kiper asal Kosovo tersebut tampil gemilang sepanjang laga. Salah satu aksi gemilangnya dilakukan pada babak adu penalti. Pada momen itu, ia sukses menggagalkan tendangan dua pemain Leicester, James Maddison dan Caglar Soyuncu. Berkat aksinya itu, City pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 dan berhak lolos ke babak semifinal."Kami bisa lolos ke babak final pada musim terakhir. Kami memenangkan pertandingan ini dengan cara yang sama seperti musim lalu. Perjalanan kami hingga babak final musim lalu sama seperti musim ini. Terakhir, Claudio Bravo tampil luar biasa dan musim ini adalah Arijanet," ujar Guardiola."Saya tidak tahu bagaimana langkah kami selanjutnya hingga akhir musim ini. Tetapi, lebih baik kami bisa lolos hingga babak semifinal ketimbang harus tersingkir," tambahnya."Muric sangat hebat. Responsnya sangat cepat dan ia mengambil keputusan tepat. Ini menjadi pengalaman bagus untuknya. Ia adalah pria muda dan punya sifat pemalu. Ini momen bagus. Ia layak mendapat tepuk tangan meriah," tutur Guardiola.Muric merupakan pemain dari tim muda City. Ia dipromosikan ke tim City senior pada 2017 dan diikat kontrak selama tiga tahun.Namun, perjalanan Muric bersama City tidak berjalan mulus. Ia hanya menjadi kiper pelapis kedua The Citizens karena kalah bersaing dengan Ederson Moraes dan Claudio Bravo.Hingga akhirnya, Muric dipinjam ke NAC Breda pada bursa transfer musim panas 2018. Ia diberi kontrak jangka panjang. Namun, Muric dipanggil kembali untuk memperkuat City pada musim 2018--2019 untuk menggantikan Claudio Bravo sementara lantaran mengalami cedera panjang.Sejauh ini, Muric sudah membuat dua penampilan bersama City. Penampilan debut dibuatnya saat City menghadapi Oxford United di babak ketiga Piala Liga, 25 September. Kemudian, ia kembali dipercaya tampil saat menghadapi Leicester 19 Desember dini hari tadi. (Sportsmole)(ASM)