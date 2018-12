Hattrick Salah Bawa Liverpool Petik Kemenangan di Markas Bournemouth

Mohamed Salah mencatatkan hattrick keduanya bersama Liverpool untuk mengantar tim asuhan Jurgen Klopp menang 4-0 atas tuan rumah Bournemouth di Vitality Stadium, Sabtu (8/12) malam WIB.Meski tampil di markas lawan, The Reds justru mampu unggul lebih dulu di menit ke-25. Tembakan Roberto Firmino yang ditepis Asmir Begovic mengarah ke jalur Mo Salah yang tanpa kesalahan menceploskan si kulit bundar ke jala The Cherries.Gol Salah menjadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Hingga turun minum skor 1-0 tetap bertahan.Tidak butuh waktu lama bagi The Reds untuk menggandakan keunggulan. Memanfaatkan kesalahan umpan Steve Cook, Firmino sukses mencuri bola dan mengirimkannya kepada Salah yang berhasil menjebol gawang Begovic untuk kedua kalinya pada menit ke-48.Petaka bagi Bournemouth terjadi setelah Steve Cook mencetak gol bunuh diri pada menit ke-68. Bermaksud menghalau umpan silang Andrew Robertson, sapuan Cook justru masuk ke gawang sendiri.Salah melengkapi hattrick-nya pada menit ke-77 yang sekaligus melengkapi penderitaan The Cherries. Mendapat umpan terobosan Adam Lallana, Salah menang adu lari dengan Cook dan memaksa Begovic memungut bola dari gawangnya untuk kali keempat.Kemenangan ini membawa Liverpool memuncaki klasemen sementara Liga Primer Inggris 2018--2019. Sebab, Manchester City yang menjadi pesaing terdekat baru memainkan pekan ke-16 kontra Chelsea pada Minggu 9 Desember dini hari WIB.Susunan pemain:(4-4-2): Asmir Begovic; Simon Francis, Steve Cook, Nathan Ake, Charlie Daniels ('83 Diego Rico); David Brooks ('65 Lys Mousset), Jefferson Lerma, Andrew Surman, Junior Stanislas ('83 Tyrone Mings); Ryan Fraser, Joshua King(4-4-2): Alisson Becker; James Milner, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Xherdan Shaqiri ('65 Sadio Mane), Giorginio Wijnaldum, Fabinho, Naby Keita ('65 Adam Lallana); Mohamed Salah, Roberto Firmino ('81 Jordan Henderson)(KAU)