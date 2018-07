Everton Siap Perpanjang Kontrak Pickford

Everton siap memperpanjang kontrak kerja kiper andalannya, Jordan Pickford. Dilansir dari Sky Sports, manajemen the Toffees akan membuka pembicaraan seputar itu saat Pickford pulang dari liburan Piala Dunia.Pickford tampil gemilang saat membela timnas Inggris di Piala Dunia 2018. Ia terbukti cukup tangguh saat adu penalti meski akhirnya Inggris harus terhempas di semifinal karena kalah dari Kroasia.Pickford sempat dirumorkan bakal direkrut menjadi kiper utama Chelsea apabila Thibaut Courtois pindah ke Real Madrid. Namun, harapan the Blues itu tampaknya telah sirna karena Everton enggan melepasnya.Pickford diboyong Everton dari Sunderland pada musim 2017--2018. Transfer itu terjadi ketika Black Cats--julukan Sunderland harus rela terdegradasi dari Liga Primer Inggris yang merupakan kompetisi tertinggi di Negeri Ratu Elizabeth.Selain spesial untuk timnas, Pickford juga punya prestasi mentereng bersama Everton. Terhitung, dari 46 semua penampilannya bersama The Toffees, Pickford juga berhasil menjaga gawangnya terhindar dari kebobolan sebanyak 12 kali.Saking apiknya performa tersebut, Everton juga menobatkan Pickford sebagai pemain terbaik di klubnya pada musim lalu. (Sky Sports)(KAU)