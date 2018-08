Willian Siap Menangkan Gelar Bersama Sarri

: Para klub top di Eropa tampaknya harus menutup asa mereka untuk memburu Willian. Termasuk Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United. Pasalnya, penyerang asal Brasil tersebut memastikan ingin bertahan dan siap membantu Chelsea meraih gelar pada musim 2018--2019.Pernyataan itu disampaikan Willian usai tampil membela Chelsea melawan Olympique Lyonnais pada laga terakhir mereka di turnamen pramusim, International Champions Cup 2018, Rabu 8 Agustus. Pada laga tersebut, The Blues meraih kemenangan lewat adu penalti dengan skor 5-4."Tentu saja, saya siap. Saya harus meningkatkan lebih dalam aspek fisik. Tetapi, saya merasa baik-baik saja. Saya senang hari ini bisa bermain sekitar 65 menit. Itu bagus untuk saya dan saya siap menghadapi musim ini," ujar Willian."Kami harus fokus ke depan karena kami memiliki banyak pertandingan pada musim ini. Kami ingin memenangkan gelar," lanjutnya.Pada kesempatan itu, Willian juga melontarkan pujian untuk pelatih anyar Chelsea, Maurizio Sarri. Ia yakin di bawah kepelatihan Sarri, The Blues akan tampil oke pada musim 2018--2019."Sarri adalah manajer hebat, ia adalah seorang manajer yang cerdas. Ia banyak bekerja dan berusaha untuk meningkatkan performa kami. Kami baru di awal. Tetapi, kami bisa melakukan hal-hal baik pada musim ini," tutur Willian.Selanjutnya, Chelsea akan melakukan persiapan untuk menghadapi Huddersfield yang menjadi lawan pada laga pembuka pada Liga Primer Inggris 2018--2019. Kedua tim akan bertanding di markas Huddersfield, Stadion The John Smith, Sabtu 11 Agustus. (Goal)(PAT)