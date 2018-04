Dari Pemain, Legenda, Hingga Rival Beri Sanjungan untuk Arsene Wenger

22 years at the same club is an amazing achievement. It was a pleasure learning from you, a great coach, true character and gentleman both on and off the pitch.

Boss, just recently I was saying how much you influenced my career. You taught me how to be the best leader & captain. It's an emotional day for us Gunners, you gave everything to the club & I’m so proud to be a part of your journey. My biggest thanks to you Arsène. #MerciArsène pic.twitter.com/fJQMCx05Y3

I will always see you as my footballing father where under your guidance I had the chance to grow as a man and a player, i'm forever thankful for that and wish you all the very best for the next chapter in your life! #ThanksArsene #TheBoss 2/2 pic.twitter.com/ekhFNfExvN — Robin van Persie (@Persie_Official) April 20, 2018

Congratulations on an incredible 22-year career at Arsenal, Arsene Wenger, and best of luck for the rest of the season… apart from on your 60th game against us next Sunday ???? — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2018

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football .The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks. — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2018

Arsene Wenger is to leave @Arsenal at the end of the season. He has given much of his life to Arsenal. He has brought much success to the club. He has given much to the game of football in our country. Merci et bonne chance, Monsieur Wenger. #Wenger — Gary Lineker (@GaryLineker) April 20, 2018

#PEP: Arsene Wenger has all my respect. The Premier League is the Premier League now because of Arsene Wenger and what he has done, his vision and respect for football. I wish him all the best in the future. Of course it was a pleasure to compete against him. — Manchester City (@ManCity) April 20, 2018

Sad day for @Arsenal with Arsene leaving, can we now give him the send off/respect he deserves?!! #rememberthetrophies — David Seaman (@thedavidseaman) April 20, 2018

: Arsenal tidak akan dilatih Arsene Wenger lagi pada musim depan. Sebab, pelatih asal Prancis tersebut memutuskan untuk melepas jabatannya sebagai manajer The Gunners pada akhir musim 2017--2018.Keputusan Wenger mengundurkan diri sebagai pelatih Arsenal mengejutkan. Pasalnya, kontrak pria berusia 68 tahun tersebut di tim yang berjuluk Meriam London itu baru berakhir pada akhir musim 2018--2019.Entah apa yang menjadi penyebab Wenger mundur sebagai pelatih. Namun, prestasi merosot The Gunners pada musim ini diindikasikan menjadi salah satu faktornya.Musim ini, Wenger memang gagal memberikan gelar Arsenal di tiga ajang domestik. Di antaranya adalah Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. Selain itu, ia juga gagal membawa Arsenal lolos dari penyisihan grup Liga Champions.Beragam reaksi para pemain pun muncul atas keputusan Wenger mengundurkan diri sebagai pelatih Arsenal. Salah satunya adalah gelandang Arsenal Aaron Ramsey. Lewat akun twitter miliknya, ia memberikan penghormatan untuk Wenger."Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk Anda dan memenangkan gelar dengan Anda. Anda menjadi pengaruh besar dalam hidup saya di luar lapangan yang mengubah saya dari anak laki-laki hingga menjadi pria. Saya sangat senang melihat semua orang menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan. Anda pantas mendapatkannya. Terima kasih, bos," ujar Ramsey.Sanjungan dan ucapan terima kasih juga dilontarkan gelandang Arsenal, Jack Wilshere lewat akun twitternya."Kepada pria yang memberi saya kesempatan sejak berusia 16 tahun dan menunjukkan kepercayaan dan komitmen yang tidak saya sangka. Ia adalah pria sejati, seperti ayah yang selalu berada dalam masa-masa sulit dalam karier saya. Ia selalu percaya pada saya ketika orang-orang meragukan saya. Terima kash atas semuanya, bos!" kata Wilshere.Wenger tidak hanya mendapatkan sanjungan dari para pemainnya. Sejumlah pujian pun juga didapat Wenger dari legenda hingga rivalnya di twitter.(PAT)