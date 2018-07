Everton Kejar Bek Barcelona

: Everton dikabarkan menargetkan bek kiri Barcelona Lucas Digne. Ia menjadi opsi baru The Toffees pada bursa transfer musim panas 2018.Menurut laporan Daily Mail, Everton sudah meluncurkan tawaran sebesar 18 juta pounds kepada Azulgrana untuk memboyong Digne.Digne sebenarnya masih terikat kontrak dengan Barca hingga 2021. Namun, Digne tampaknya lebih memilih hengkang karena minimnya kesempatan tampil di Barca. Musim lalu, mantan bek AS Roma itu hanya bermain 20 kali di seluruh kompetisi bersama tim besutan Ernesto Valverde tersebut.Selain Digne, Everton juga tertarik mendatangkan bek Barca lainnya, Yerry Mina. Namun, Everton tampaknya harus gigit jari setelah Mina menyatakan akan bertahan di Camp Nou dan memperjuangkan tempatnya.Kemudian, Everton dilaporkan juga mencoba untuk mengejar bek kiri Celtic, Kieran Tierney. Sayangnya, mereka mengurungkan niat karena merasa pemain asal Skotlandia tersebut terlalu mahal.Sektor pertahanan memang menjadi kendala bagi Everton. Salah satu buktinya adalah The Toffees tercatat kebobolan 58 gol di Liga Primer Inggris musim lalu.Selain itu, Everton tinggal memiliki pemain-pemain veteran seperti Phil Jagielka (36), Leighton Baines (34), Ashley Williams (34), dan Seamus Coleman (30). (Daily Mail)(PAT)