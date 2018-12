Pochettino Dinilai Layak Latih MU

: Jose Mourinho resmi dipecat oleh Manchester United per Selasa, 18 Desember 2018. Legenda Manchester United, Gary Neville, buka suara soal kandidat pelatih United selanjutnya. Menurut pria 43 tahun itu, Mauricio Pochettino, pantas mengisi kekosongan kursi pelatih di Old Trafford.Menurut mantan bek kanan The Red Devils tersebut, Pochettino memiliki filosofi yang sama dengan mantan timnya. Ia memiliki kepercayaan terhadap pemain muda seperti yang diperlihatkannya ketika menukangi Southampton dan Tottenham Hotspur."Mereka membutuhkan seseorang yang memiliki tiga kriteria kunci, yaitu mempromosikan pemain muda, sepak bola atraktif, dan memenangkan pertandingan," paparnya seperti dilansir Sky Sports."Jika anda melihat performa dan gaya bermainnya, perilakunya di sehari-hari dan di ruang publik dan, bagi saya ia adalah kandidat paling ideal," bebernya.Meski rekam jejak Pochettino kurang mentereng karena belum pernah memenangkan trofi, Neville menegaskan hal tersebut bukanlah masalah. Meski telah menunjuk pelatih dengan rekam jejak mentereng seperti Louis van Gaal dan Jose Mourinho atau pelatih dengan reputasi yang solid di Liga Primer Inggris seperti David Moyes, The Red Devils belum juga menemukan manajer yang tepat.