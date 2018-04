Momen Kunci Perjalanan Juara Manchester City

: Manchester City memastikan gelar Liga Primer Inggris musim ini setelah rival sekota, Manchester United, menelan kekalahan 0-1 dari West Bromwich Albion, Minggu 15 April.Kekalahan MU membuat poin City dipastikan sudah tidak terkejar lagi dengan sisa lima pertandingan. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur pada hari sebelumnya membuat City kini mengumpulkan 87 poin, unggul 16 poin dari MU yang mengumpulkan poin 71.Deretan momen kunci perjalanan juara City pun menarik disimak. Apalagi The Citizens mampu menyamai rekor Manchester United dan Everton yang menyegel titel juara liga dengan menyisakan lima pertandingan lagi.Manchester City membuka Liga Primer Inggris musim 2017--2018 dengan kemenangan 2-0 dari Brighton & Hove Albion. Dua gol City diperoleh dari lesatan Sergio Aguero dan gol bunuh diri Lewis Dunk.Sempat ditahan imbang Everton 1-1 dan menang tipis 1-2 dari Bournemouth, City mengamuk di pekan keempat. Mereka membantai Liverpool lima gol tanpa balas di Stadion Etihad. Leroy Sane menjadi salah satu bintang di laga tersebut dengan torehan dua golnya ke gawang Simon Mignolet.Usai membantai Liverpool. City kembali meraih kemenangan besar. Kali ini mereka mempecundangi Watford enam gol tanpa balas di kandang lawan. Hattrick Sergio Aguero mewarnai salah satu kemenangan terbesar City musim ini.City masih tancap gal di pekan kedelapan Liga Primer dengan meraih kemenangan besar lainnya 7-2 atas Stoke City. Kemenangan itu membuat City sudah berada di puncak klasemen dengan torehan 22 poin, unggul dua poin dari MU dan lima poin dari Spurs di tempat kedua dan ketiga.Arsenal menjadi tim "Big Six" ketiga Liga Primer yang berhasil dikalahkan City. Manchester Biru mengalahkan Arsenal 3-1 di Stadion Etihad, setelah sebelumnya mengalahkan Liverpool 5-0 dan Chelsea 1-0.Laga kontra Southampton menjadi salah satu momen kunci perjalanan juara City. Gol Raheem Sterling jelang laga bubar, membuat City menyegel kemenangan 2-1. Tambahan tiga poin membuat City tetap menjaga puncak klasemen di pekan ke-14.City berhasil membirukan kota Manchester setelah memenangi derbi pertama musim ini di Stadion Old Trafford. The Citizens meraih kemenangan 2-1.Raheem Sterling mencatatkan namanya sebagai pemain yang berhasil mecetak gol tercepat di Liga Primer musim ini. Gol Sterling ke gawang Watlford dalam kemenangan 3-1, dicetaknya kurang dari satu menit laga berjalan.City meraih kemenangan 3-0 atas Arsenal yang membuat pertemuan kedua klub musim ini didominasi City. Pada pertemuan pertama, The Gunner dikalahkan 3-1 oleh Citydi Etihad. Kemenangan itu pun membuat City sudah mengumpulan 72 poin di pekan ke-27.Skuat asuhan Josep Guardiola kembali meraih kemenangan 1-0 dari salah satu rival di klasemen, Chelsea. The Blues dibuat menyerah 1-0 yang sekaligus memberikan kemenangan vital bagi City membuka jalan menuju juara dengan meraih 75 poin.Sempat tertunda karena kekalahan 2-3 dari MU, gelar juara City akhirnya tinggal selangkah lagi. Kemenangan atas Tottenham Hotspur membuat City meraih 87 poin dari 33 pekan. City sudah unggul 16 poin dari MU dengan tinggal menyisakan lima pertandingan yang sudah tidak mungkin lagi dikejar MU.(REN)