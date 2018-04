Man City Berpotensi Pecahkan Rekor Poin Chelsea

Manchester City memang sudah juara, tetapi ada satu rekor yang bisa mereka pecahkan pada akhir musim. The Sky Blues bisa meraup total 102 poin dan itu akan melewati rekor poin milik Chelsea musim lalu.Chelsea berhasil menjadi juara Liga Primer Inggris musim lalu dengan jumlah poin 93. Itu menjadi rekor tersendiri dalam sejarah Liga Primer Inggris.Kini, raihan itu bepeluang dilampaui oleh City yang sudah memastikan diri menjadi juara musim ini. The Citizens juara dengan menyisakan lima laga lagi.Mari kita berhitung. Saat ini, City memiliki 87 poin. Jika mereka bisa memenangi sisa lima laga, maka mereka akan memiliki poin total 102.Namun, bagi City, mereka tak perlu memenangi semua sisa laga untuk melewati raihan poin The Blues. Mereka setidaknya butuh tiga kemenangan saja untuk melampaui poin juara Chelsea musim lalu.Tiga kemenangan akan membuat mereka memiliki 95 poin. Semuanya masih mungkin, mereka punya tiga laga kandang, di mana sejauh ini The Citizens belum terkalahkan kalau bermain di Etihad Stadium. Kita tunggu saja.(KRS)