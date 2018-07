Harry Maguire takkan Pergi dari Leicester

: Pelatih Leicester City Claude Puel yakin Harry Maguire akan bertahan. Bek Timnas Inggris itu santer dikabarkan menjadi target transfer Manchester United.Maguire tampil memukau bersama Inggris di Piala Dunia. Bahkan, The Three Lions lolos ke semifinal. Namun, Inggris urung mencapai final lantaran dikalahkan Kroasia.Maguire menjadi momok bagi pertahanan lawan karena kemampuannya di udara menjadi salah satu senjata andalan Inggris untuk membobol gawang lawan. Ia mencatatkan satu gol dan satu asist sepanjang turnamen.Alhasil, United ngotot ingin mendatangkan Maguire. Kabarnya, Setan Merah sudah menyiapkan dana sebesar 65 juta pounds atau setara dengan Rp1,23 triliun."Saya percaya diri bahwa Harry (Maguire) akan bertahan musim ini. Dia pemain yang sangat bagus untuk kami. Saya tidak terkejut dengan performanya pada Piala Dunia. Kami melihat perkembangannya sejak paruh kedua musim lalu," tutur Puel kepada Sky Sports, Selasa 31 Juli 2018.Puel tak sudi kehilangan Maguire pada awal musim. Sebab, Puel mengaku sulit mencari pemain pengganti yang tepat untuk posisi Maguire. Apalagi, tenggat bursa transfer Liga Primer berakhir pada 9 Agustus atau sehari sebelum pertandingan pembukaan dimulai."Bagi kami, saya pikir kami memiliki skuat dengan ambisi besar. Kami memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menahan pemain terbaik kami dan terus berkembang serta menampilkan performa bagus bersama-sama," papar Puel."Perubahan sebelum musim dimulai tidak memungkinkan. Maguire terus menampilkan performa yang bagus bersama Leicester dan berkembang dan itulah yang terpenting untuk pemain muda," tuturnya.Leicester akan mengawali Liga Primer pada Jumat 10 Agustus waktu setempat. Mereka akan menghadapi United di Old Trafford.(ASM)