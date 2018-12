Permintaan Pihak Keamanan, Final Liga 2 Resmi Diundur Sehari

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) resmi menunda perhelatan final Liga 2 Indonesia 2018. Kick off yang tadinya dijadwalkan bakal bergulir Senin 3 Desember dimundurkan sehari atau pada Selasa 4 Desember di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.PT LIB selaku operator kompetisi baru mengumumkan perubahan jadwal lewat rilis resmi pada Senin 2 Desember malam WIB. Di sana tertera, perubahan jadwal terjadi karena permintaan pihak keamanan yang sudah dikoordinasikan dengan semua pihak terkait, tak terkecuali host broadcaster.“Sehubungan dengan pelaksanaan final Liga 2 Indonesia 2018 serta adanya permintaan dari pihak keamanan terkait perubahan jadwal pertandingan final round Liga 2 2018 dan setelah melakukan koordinasi dengan host broadcaster, bersama ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) meyampaikan perubahan jadwal pertandingan," demikian tertulis dalam surat resmi yang ditandatangani CEO PT LIB, Risha Adi Widjaya."Waktu kick off final round Liga 2 Indonesia 2018 dari semula tanggal 3 Desember 2018 menjadi tanggal 4 Desember 2018 bertempat di Stadion Pakansari, Cibinong,” lanjut keterangan resmi tersebut.Perubahan jadwal juga sudah diinformasikan secara resmi kepada empat tim yang bakal bertanding, yakni Persita Tangerang kontra Kalteng Putra yang akan bersaing di perebutan tempat ketiga dan PSS Sleman serta Semen Padang yang memperebutkan gelar juara.Dalam surat resmi PT LIB kepada klub yang bernomor 394/LIB/XII/2018 tersebut dijelaskan juga tentang pelaksanaan waktu kick off. Untuk perebutan tempat ketiga akan bergulir pada pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk perebutan gelar juara berlangsung pada pukul 18.30 WIB.(KAU)