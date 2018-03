Pecat IS, Presiden Borneo: Kita Sudah Rundingkan!

: Borneo FC memastikan memecat pelatih Iwan Setiawan. Coach IS dipecat manajemen Borneo meski Pesut Etam baru bermain satu pertandingan di Liga 1 musim 2018.Friksi IS dengan suporter Borneo FC menjadi penyebab utamanya. Ia menyebut suporter Borneo FC tidak tahu berterima kasih setelah laga imbang tanpa gol kontra Sriwijaya FC.Keputusan pemecatan IS pun menurut Presiden Borneo, Nabil Husein, merupakan hasil perundingan manajemen. Pihak manajemen Borneo FC kecewa dengan sikap IS yang mendiskreditkan fan Borneo."Iya, kita sudah rundingkan (memecat pelatih Iwan Setiawan)," ungkap Nabil melalui pesan singkat saat dihubungi, Selasa (27/3/2018)."Soal memutus kerja sama dengan coach Iwan, karena atas kejadian kontroversi kemarin antara coach Iwan dan masyarakat," sambungnya.Borneo FC mengumumkan pemecatan IS di akun Twitter resminya pagi ini. Manajemen sebenarnya sudah mewanti-wanti sikap kontroversial Iwan. Dalam kontraknya ada klausul yang menyebut bahwa akan ada sanksi tertentu apabila sang pelatih terlalu banyak tingkah.(REN)