Untaian Doa dari Dunia Sepak Bola untuk Gempa Lombok

Kemarin malam Pulau Lombok diguncang gempa bumi berkekuatan 7 SR. Pasca gempa besar tersebut, berdasarkan data BMKG, telah terjadi 132 gempa susulan hingga siang tadi. Mari kita panjatkan doa sejenak, semoga saudara-saudara kita di Lombok dan sekitarnya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. #PSSINow #PrayForLombok #DoaUntukLombok

