Jadwal Siaran Langsung Pekan Pertama Liga 1 2018

Kick-off Liga 1 2018 dihelat pada Jumat 23 Maret mendatang. Bhayangkara FC sebagai juara bertahan menjamu Persija Jakarta sebagai juara Piala Presiden 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta."Kick off untuk Liga 1 akan dilaksanakan pada 23 Maret 2018. Rencana pembukaan itu di Gelora Bung Karno. Kami akan mempertemukan pemenang tahun lalu (Bhayangkara FC) lawannya pemenang Piala Presiden tahun ini (Persija Jakarta)," ujar Berlinton Siahaan, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB).PT LIB akan memperpendek durasi pekan dalam semusim, yang seharusnya 34 pekan dipersempit menjadi 29 pekan."Argumentasi kami memilih jadwal kick-off dan berakhir pada pertengahan Desember adalah mempertimbangkan event besar seperti Pilkada, Asian Games, dan libur Idul Fitri. Ada beberapa perubahan di jadwal maupun di jumlah pertandingan, akan lebih banyak dibandingkan dari musim lalu. Berarti ada sembilan pekan padat yang akan dijalani oleh klub-klub," terangnya.Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, pekan pertama akan berlangsung pada 23 - 26 Maret.Berikut jadwal pertandingan pekan pertama Liga 1 2018:Jumat 23 Maret 2018:Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (15:30 WIB - Live Indosiar)Persib Bandung vs PS Tira (18:30 WIB - Live Indosiar)Sabtu 24 Maret 2018:Persipura Jayapura vs Persela Lamongan (13:30 WIB)Arema FC vs Mitra Kukar (15:30 WIB - Live Indosiar)Borneo FC vs Sriwijaya FC (15:30 WIB)Bali United vs PSMS Medan (18:30 WIB - Live Indosiar)Minggu 25 Maret 2018:PSM Makassar vs PSIS Semarang (15:30 WIB - Live Indosiar)Persebaya Surabaya vs Perseru Serui (18:30 WIB - Live Indosiar)Senin 26 Maret 2018:Madura United vs Barito Putera (18:30 WIB - Live Indosiar) (ligasatuindonesia)(ASM)