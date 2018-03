Beckham yang Rendah Hati

Baca juga: Faktor yang Harus Dibenahi Sepak Bola Indonesia versi Beckham

Moncernya pamor bintang David Beckham tak membuatnya menjadi sosok yang angkuh.Itu tergambar saat wawancara khusus Metro TV dengan mantan megabintang Manchester United, Real Madrid, dan LA Galaxy tersebut di Jakarta, Senin 26 Maret 2018.Bukan sekadar menyapa dan mengembangkan senyum, Beckham tak segan menyalami seluruh kru Metro TV, mulai dari presenter Andini Efendi, produser, camera person, hingga kru teknik."Thank you very much. Its very nice," ujarnya saat menjawab sapaan tim Metro TV yang mengatakan, "Welcome to Indonesia."Suami mantan personel Spice Girls, Victoria, ini juga memilih memasang sendiri clip-on di jas saat tim teknik menyodorkan mikrofon untuk wawancara itu.Mantan kapten timnas Inggris itu juga menjawab dengan ramah sekitar 12 pertanyaan yang diajukan presenter Andini Efendi.Seusai wawancara, dengan senang hati Beckham membubuhkan tanda tangan di jersey Manchester United yang disodorkan Andini."Beckham sangat rendah hati dan ramah. Dia memang benar-benar bintang dan legenda," kata Andini.Mau tahu apa saja 12 pertanyaan yang dilontarkan Andini kepada Beckham? Saksikan wawancara khususnya pada 31 Maret 2018, pukul 21.30 WIB, di Metro TV serta via streaming di Medcom.id. (Abdul Kohar)(ACF)