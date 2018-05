Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

bein Sport 1 / RCTI)

Sejumlah pertandingan sepak bola menarik bakal tersaji pada hari ini. Perhelatannya berasal dari kompetisi domestik maupun mancanegara.Empat pertandingan dari Liga 1 Indonesia akan meramaikan kompetisi domestik terlebih dulu. Salah satu laga yang dimainkan dan bakal sengit adalah pertemuan Persebaya dengan Arema.Meski berstatus sebagai tim promosi, Persebaya diyakini bakal tampil lebih bersemangat karena tampil di kandangnya sendiri. Selain itu, keduanya memang sudah menjadi rivalitas sejak lama.Beralih ke Liga Primer Inggris, ada tiga pertandingan yang sama-sama dimainkan oleh tim papan atas. Namun, pertandingan yang paling menarik adalah bentrok Chelsea dengan Liverpool.Liverpool sedang menduduki posisi tiga klasemen sementara dengan torehan 72 poin. Sementara itu, Chelsea menempati urutan kelima dengan selisih 6 poin dengan The Reds. Tipisnya jarak di antara mereka bakal membuat laga semakin sengit.Dari sekian banyak pertandingan top di Benua Biru, pertandingan di La Liga diprediksi bakal menjadi yang paling menarik. Pasalnya, ada bentrok antara Barcelona dan Real Madrid yang biasa dijuluki dengan laga El-Clasico.Berikut jadwal lengkap siaran langsung hari ini, Minggu (6/5/2018:13.30 WIB: Perseru Serui vs Persija15.30 WIB: PSM vs Mitra Kukar (Indosiar)15.30 WIB: Persebaya vs Arema (Indosiar)18.30 WIB: PSIS Semarang vs Persela19.30 WIB: Manchester City vs Huddersfield Town (bein Sport 1)22.30 WIB: Arsenal vs Burnley (bein Sport 3)22.30 WIB: Chelsea vs Liverpool (bein Sport 1 / RCTI)Minggu, 6 Mei 201820.00 WIB: Chievo vs Crotone20.00 WIB: Genoa vs Fiorentina20.00 WIB: Lazio vs Atalanta20.00 WIB: SPAL vs Benevento20.00 WIB: Napoli vs Torino23.00 WIB: Sassuolo vs Sampdoria (Jak TV)Senin, 7 Mei 201801.45 WIB: Cagliari vs RomaMinggu, 6 Mei 201817.00 WIB: Malaga vs Alaves21.15 WIB: Atletico Madrid vs Espanyol23.30 WIB: Las Palmas vs Getafe (bein Sport 2)Senin, 7 Mei 201801.45 WIB: Barcelona vs Real Madrid ((KAU)