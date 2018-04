Timnas Indonesia Gagal Taklukkan Korea Utara

: Timnas Indonesia kembali gagal meraih kemenangan di ajang Anniversary Cup 2018. Kali ini, kegagalan itu didapat usai Garuda Muda ditahan imbang Korea Utara dengan skor 0-0 pada laga kedua, Senin 30 April.Peluang sudah diciptakan Indonesia pada menit kelima. Ketika itu, Febri Haryadi melepaskan tembakan keras ke arah gawang Korea Utara. Namun, bola masih bisa ditepis kiper Korea Utara Kim Yu Il.Hanya berselang empat menit, Indonesia kembali mendapat peluang emas lewat Ilija Spasojevic. Striker Bali United tersebut mendapat kesempatan menembak di dalam kotak yang masih mengenai tiang gawang.Sejumlah gempuran Indonesia tak lantas membuat para pemain Korea Utara panik. Mereka beberapa kali mampu keluar dari tekanan dan berbalik mengancam gawang Indonesia.Salah satunya tercipta pada menit ke-29. Ketika itu, Kim Kum Chol melepaskan sundulan usai mendapat umpan dari tendangan bebas. Namun, bola masih melenceng di sisi gawang.Pertarungan semakin sengit jelang lima menit terakhir. Kedua tim saling balas menciptakan peluang.Pada menit ke-43, Korea Utara mengancam Indonesia lewat So Jong Hyok. Beruntung, sundulannya masih bisa ditepis kiper Indonesia Awan Setho.Tiga menit berselang, Indonesia melakukan ancaman lewat Saddil. Sayangnya, tembakan kerasnya masih melenceng dari gawang Korea Utara.Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 bertahan.Korea Utara mencoba untuk mencetak gol cepat pada awal babak kedua. Sejumlah peluang mereka ciptakan lewat Jo Sol Song dan Jong Hyok. Namun, upaya mereka tidak ada yang berbuah hasil maksimal.Indonesia mencoba keluar dari tekanan. Pada menit ke-53, mereka mengancam lewat peluang Spasojevic yang belum menemui sasaran tepat.Pelatih Indonesia Luis Milla tampaknya tidak puas melihat permainan timnya. Ia pun memutuskan untuk melakukan pergantian pemain pada menit ke-71. Ketika itu, ia menarik Septian David dan memasukkan Evan Dimas.Namun, masuknya Evan tidak memberikan efek signifikan untuk Indonesia. Mereka masih kesulitan untuk meladeni permainan agresif Korea Utara.Pada menit ke-76, Indonesia mendapat ancaman dari Korea Utara lewat Jo Sol Song. Hanya saja, upayanya masih bisa ditepis Awan.Indonesia tidak tinggal diam. Selang semenit, mereka mendapat peluang emas lewat Spasojevic. Namun, upayanya juga masih gagal membuahkan gol.Selang lima menit terakhir, Indonesia mencoba untuk meningkatkan tempo permainan. Beberapa peluang diciptakan mereka melalui Spasojevic dan Gavin. Lagi-lagi, masih belum mampu mengubah keadaan untuk Indonesia.Hingga laga usai, kedua tim tidak mampu mencetak gol. Kedua tim pun harus puas bermain imbang tanpa gol.Dengan hasil ini, Indonesia pun harus turun ke dasar klasemen sementara grup Anniversary Cup dengan mengoleksi satu poin. Mereka terpaut tiga poin dari posisi puncak klasemen yang ditempati Bahrain.: Awan Setho, Gavin, Septian, Hansamu, Saddil, Zulfiandi, Fajrin, Febri, Spasojevic, Hargianto, Andy Setyo.: Kim Yu, Song Kum, Jon Se, So Jin, Jo Sol, Chol Hyok, Kum Chol, Jong Hyok, Kim Nam, Kuk Chol, An Song.(ACF)