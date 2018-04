Barcelona jadi Cerminan Arsenal Jelang Laga Kontra CSKA

: Arsene Wenger menjadikan laga AS Roma kontra Barcelona sebagai pembelajaran. Manajer Arsenal itu pun mewaspadai kejutan dari CSKA Moskow pada leg 2 perempat final Liga Europa, Jumat 13 April 2017 dini hari WIB.Peluang Jack Wilshere dan kawan-kawan untuk melaju ke semifinal terbuka lebar kala bertandang ke VEB Arena. Sebab, The Gunners unggul 4-1 pada leg pertama di Emirates Stadium pekan lalu.Rentetan hasil positif juga menemani Arsenal jelang berjumpa CSKA. Enam kemenangan beruntun berhasil diraih dari semua kompetisi. Namun demikian, ada satu hal yang membuat Wenger cemas.Mengantongi bekal manis dari leg pertama, manajer asal Prancis itu tak ingin nasibnya sama seperti Barcelona. Kemenangan Roma membuktikan bahwa apa pun bisa terjadi dalam sepak bola."Kami tahu Liga Europa adalah target utama kami, berusaha melaju sejauh mungkin. Pertandingan Selasa malam (Roma vs Barcelona) adalah peringatan buat kami. Sangat penting memulai laga dengan positif," ujar Wenger dinukil dari BBC.Seperti diketahui, Barcelona tersingkir dari Liga Champions usai dicukur Roma dengan skor 3-0. Padahal, Lionel Messi cs sudah unggul lebih dulu 4-1 di leg pertama.(FIR)