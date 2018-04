Jadwal Siaran Langsung Leg II Perempat Final Liga Europa

: Komeptisi Liga Europa 2017--2018 juga akan menjalani laga leg kedua perempat final, Jumat 13 April dini hari. Delapan tim akan kembali menjalani partai panas untuk memperebutkan empat tiket semifinal.Arsenal bersiap menatap semifinal kala melawat ke VEB Arena markas CSKA Moskow. Pasalnya The Gunners telah mengantongi keunggualan agregat berbekal kemenangan 4-1 di Stadion Emirates pekan lalu.Keunggulan tiga gol tersebut membuat Arsenal menjadi tim yang paling difavoritkan melaju ke semifinal. Apalagi skuat asuhan pelatih Arsene Wenger sedang dalam tren positif meraih kemenangan dari enam laga terakhir.Pada laga lainnya, Atletico Madrid juga memiliki kans bagus lolos ke semifinal. Los Rojiblancos berbekal keunggulan 2-0 atas Sporting Lisbon jelang pertandingan di Estadio Jose Alvalade.Pun begitu dengan Lazio yang peluang lolos ke semifinal sedikit terbuka. Biancocelesti memiliki tabungan kemenangan 4-2 dari Salzburg jelang pertandingan leg kedua di Red Bull Arena.Berbeda dengan tiga tim lainnya, Red Bull Leipzig masih harus bekerja keras jika ingin lolos ke semifinal. Pasalnya, keunggulan agregat 1-0 tampak masih belum aman.Terlebih, lawan yang dihadapi adalah raksasa Prancis, Olympique Marseille. Tugas Leipzig pun kian berat karena harus melakoni leg kedua di markas Marseille, Stade Velodrome, yang terkenal angker.02:05 WIB - CSKA Moskow vs Arsenal (Live SCTV)02:05 WIB - Marseille vs RB Leipzig02:05 WIB - Sporting Lisbon vs Atletico Madrid02:05 WIB - Salzburg vs Lazio(REN)