Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Seru Hari Ini

Akhir pekan hampir tiba. Sejumlah pertandingan sepak bola dari dalam dan luar negeri siap tersaji untuk membuat liburan Anda makin berkesan.Pertandingan Bhayangkara FC kontra Persija akan tampil lebih dulu untuk membuka Liga 1 Indonesia 2018. Laga tersebut diprediksi sengit karena keduanya punya modal bagus untuk memulai musim baru.Persija tampil dengan status juara Piala Presiden 2018. Sementara itu, Bhayangkara merupakan juara bertahan Liga 1 musim lalu. Penampilan para pemain baru dari kedua tim juga menarik untuk ditunggu.Laga Bhayangkara vs Persija terselenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 18.30 WIB. Jika tidak bisa datang ke lokasi tersebut, pertandingannya juga disiarkan langsung lewat salah satu televisi swasta nasional.Sebagian besar pertandingan internasional baru akan bergulir pada dini hari nanti. Namun, laga antara Brasil kontra Rusia bakal digelar lebih dulu pada pukul 23.00 WIB.Italia, Portugal, Inggris dan Jerman adalah beberapa negara Eropa yang akan bertanding pada dini hari nanti. Pertandingan mereka akan diikuti oleh negara-negara dari benua lain, seperti Argentina, Mesir, Argentina dan Nigeria.Berikut jadwal pertandingan menarik hari ini:Liga 1 Indonesia 201818.30 WIB: Bhayangkara FC Vs Persija (Live Indosiar)Laga Uji Coba Internasional23.00 WIB: Russia vs Brazil00.00 WIB: Norway vs Australia01.00 WIB: Yunani vs Swiss02.00 WIB: Ukraina vs Saudi Arabia02.45 WIB: Jerman vs Spanyol02.45 WIB: Italy vs Argentina02.45 WIB: Belanda vs Inggris02.45 WIB: Portugal vs Mesir02.45 WIB: Prancis vs Kolombia02.45 WIB: Austria vs Slovenia (Live beIN Sports 2)02.45 WIB: Poland vs Nigeria (Live beIN Sports 2)(KAU)