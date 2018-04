Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru dari kompetisi domestik maupun luar negeri bakal tersaji pada akhir pekan ini, Sabtu 21 April. Namun, pertandingan dari Piala FA dan Copa del Rey diperkirakan bakal menjadi tontonan paling menarik.



Piala FA bakal menarik karena akan mempertemukan Manchester United dan Tottenham Hotspur pada fase semifinal. Pertandingannya pasti sengit karena kedua tim sedang berambisi merebut satu-satunya trofi yang tersisa pada musim ini.



Beralih ke Copa del Rey, ada Barcelona dan Sevilla yang bakal saling bertanding. Laga keduanya diyakini juga tidak kalah sengit karena sedang memainkan fase final. Pemenang dari laga ini, tentu langsung angkat trofi.



Dari Liga 1 Indonesia yang merupakan kompetisi domestik, menyajikan empat pertandingan pada hari ini. Keempatnya sama-sama-sama diprediksi seru karena menampilkan tim besar seperti Madura United, Persipura Jayapura, Persib dan PSM Makassar.



Persipura wajib menang atas Mitra Kukar yang menjadi lawannya jika ingin kembali ke singgasana klasemen sementara. Sebab, posisi puncak mereka baru saja direbut Persija yang sukses menaklukkan PSIS Semarang.



Borneo juga berpeluang menempel Persija. Namun syaratnya, mereka harus menaklukkan Persib yang menjadi lawannya nanti. Pertandingan keduanya akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang biasanya dipadati Bobotoh--julukan suporter Persib.



Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola malam ini:



Liga 1 Indonesia

Sabtu, 21 April 2018

13.30 WIB: Persipura vs Mitra Kukar

15.30 WIB: Madura United vs Arema (Indosiar)

18.30 WIB: Persib vs Borneo (Indosiar)

18.30 WIB: PSM vs PS TIRA



Liga Primer Inggris

Sabtu, 21 April 2018

18.30 WIB: West Bromwich Albion vs Liverpool beIN (Sports 1)

21.00 WIB: Watford vs Crystal Palace (beIN Sports 1)



Piala FA - Inggris

Sabtu, 21 April 2018

23.15 WIB: Manchester United vs Tottenham Hotspur



Bundesliga - Jerman

Sabtu, 21 April 2018

20.30 WIB: Leipzig vs Hoffenheim

20.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Hertha BSC (FOX Sports 2)

20.30 WIB: Hamburger SV vs Freiburg

20.30 WIB: Hannover vs Bayern Muenchen (FOX Sports 3)

20.30 WIB: Stuttgart vs Werder Bremen

23.30 WIB: Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen



Serie A - Italia

Sabtu, 21 April 2018

20.00 WIB: SPAL vs Roma

23.00 WIB: Sassuolo vs Fiorentina



Minggu, 22 April 2018

01.45 WIB: AC Milan vs Benevento



La Liga - Spanyol

Sabtu, 21 April 2018

18.00 WIB: Eibar vs Getafe (beIN Sports 2)

21.15 WIB: Celta de Vigo vs Valencia (beIN Sports 2)



Copa del Rey

Minggu, 22 April 2018

02.30 WIB: Sevilla vs Barcelona

(KAU)