Berharap Dukungan Jakmania di Singapura

: Pelatih Persija Jakarta Stefano Cugurra berharap mendapat dukungan The Jakmania (basis suporter Persija) saat melawan Tampines Rovers di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa 24 April besok. Apalagi, laga tersebut menjadi penentu langkah Macan Kemayoran di Piala AFC.Persija saat ini menempati posisi pertama klasemen Grup H Piala AFC dengan meraih 10 poin. Namun, itu belum membuat Persija berada di posisi aman.Pasalnya, mereka meraih poin sama dengan Song Lam Nghe An (Vietnam) yang akan menghadapi Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Membuat kemenangan melawan Tampines menjadi harga mati bagi Persija jika ingin menjaga peluang lolos dari fase grup."Kami berharap The Jak datang untuk memberikan dukungan langsung kepada kami. Sebab tuan rumah hanya sekitar 1.000 suporter," ucap pelatih yang karib disapa Teco itu lewat rilis yang diterima Medcom.id, Senin (23/4)."Jadi kalau the Jak 1.500 yang datang, kita akan seperti bermain sebagai tuan rumah. Saya tahu stadion di sini kecil, minimal 1.000 orang (Jakmania) datang ke sini, akan jadi motivasi buat kami," sambung Teco.Tampines memang tak memiliki kapasitas stadion besar layaknya Persija yang mampu menampung sekitar 60.000 Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kapasitas Stadion Jalan Besar hanya mampu menampung 3.000 penonton.(REN)