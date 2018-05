Riko Berpeluang Gabung Timnas di Piala AFF 2018

Klik di sini: Dramatis, Liverpool ke Final via Drama Enam Gol Kontra Roma

Pelatih Indonesia Luis Milla sedang fokus mencari pemain senior untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Tepatnya untuk mengisi sektor lini serang.Asisten pelatih Bima Sakti sebelumnya menyebut kalau Timnas yang memperkuat Piala AFF 2018 akan didominasi skuat U-23. Menurutnya, para pemain timnas U-23 yang selama ini dilatih Luis Milla sudah saling mengerti di lapangan. Hal itu yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa tampil impresif pada Piala AFF 2018.Menariknya, nama Riko Simanjuntak masuk dalam salah satu kandidat pilihan Milla. Kabar tersebut dibenarkan oleh Bima Sakti. Ia mengaku Milla tertarik melihat penampilan impresif Riko bersama Persija Jakarta."Riko memang sedang dipantau Milla. Memang sejak awal kami melakukan scouting dengan coach Edu, Riko masih bermain di Semen Padang. Saya sudah bilang ke Edu, kalau no 20 (Riko) bagus. Akan tetapi, pemainnya berpostur tubuh kecil," ujar Bima."Pemain ini sering menyumbang assist ke Sacramento saat memperkuat Semen Padang. Jadi, mungkin ada kesempatan buat dia ke depan. Tetapi, Milla sedang memantau perkembangannya," tambahnya.Namun, Riko bukan satu-satunya pemain yang dipantau Milla. Sejumlah nama pemain depan juga masuk dalam radar Milla. Di antaranya adalah Greg Nwokolo, Boaz Solossa, dan Albeto Goncalves.(FIR)